更多編輯台推薦新聞：
台灣史上最完整鯨魚化石出土 全長超過15公尺距今逾8萬5000年
科技

台灣史上最完整鯨魚化石出土 全長超過15公尺距今逾8萬5000年

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁
運動

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
前進FIFA 2022世足賽
世足花絮
新聞專題
世足花絮3/121
首頁 / 運動

卡達世界盃專用球比賽前需充電 網傳照片引好奇

2022/12/5 17:22（12/5 17:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2022年卡達世界盃足球賽的比賽用球使用前需要充電。（圖取自facebook.com/fifaworldcup）
2022年卡達世界盃足球賽的比賽用球使用前需要充電。（圖取自facebook.com/fifaworldcup）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜哈5日綜合外電報導）2022年卡達世界盃足球賽的比賽用球，因為內含用來記錄速度、方向的感應器，因此使用前需要充電。

卡達世界盃已經進行到16強淘汰賽階段，本屆比賽前Adidas就公布了比賽用球。這次的比賽用球叫Al Rihla，是阿拉伯文「旅程」的意思。

一般比賽用球賽前要充氣，但卡達世界盃比賽用球除了充氣還要充電。這是因為球裡面有感應器，可以紀錄球的速度、方向。如此一來，就可以追蹤球的軌跡，並可用於協助VAR做出越位判決。

國際足球總會（FIFA）和Adidas在賽前就已經對外宣布，比賽用球將內建感應器。

在卡達世界盃小組賽階段，這個感應器發揮了功能而受到注目。在葡萄牙對烏拉圭之戰，球內感應器沒有紀錄到「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）曾經觸球，而將進球改判給他的隊友費南德斯（Bruno Fernandes）。

近來，一張卡達世界盃比賽用球正在充電的照片在網路瘋傳，可見這個智慧足球已經勾起了球迷的好奇心。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1111205

#卡達
#世足
#Adidas
延伸閱讀
啤酒廣告神預測世界盃韓國逆轉勝 網友搶朝聖世足巴西隊能量聖品喝了再上 理查利森最愛亞馬遜「阿薩依」冷飲世界盃官方足球來自印尼城鎮 帶動當地就業兼行銷成國家驕傲
費南德斯
費南德斯進2球 葡萄牙2比0擊敗烏拉圭晉世足16強世足熱身賽 葡萄牙少了C羅照樣輕取奈及利亞
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
葡萄牙世界盃16強 民調：7成鄉親稱C羅不該先發