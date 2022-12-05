卡達世界盃專用球比賽前需充電 網傳照片引好奇

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2022年卡達世界盃足球賽的比賽用球使用前需要充電。（圖取自facebook.com/fifaworldcup）

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（中央社杜哈5日綜合外電報導）2022年卡達世界盃足球賽的比賽用球，因為內含用來記錄速度、方向的感應器，因此使用前需要充電。

卡達世界盃已經進行到16強淘汰賽階段，本屆比賽前Adidas就公布了比賽用球。這次的比賽用球叫Al Rihla，是阿拉伯文「旅程」的意思。

一般比賽用球賽前要充氣，但卡達世界盃比賽用球除了充氣還要充電。這是因為球裡面有感應器，可以紀錄球的速度、方向。如此一來，就可以追蹤球的軌跡，並可用於協助VAR做出越位判決。

國際足球總會（FIFA）和Adidas在賽前就已經對外宣布，比賽用球將內建感應器。

在卡達世界盃小組賽階段，這個感應器發揮了功能而受到注目。在葡萄牙對烏拉圭之戰，球內感應器沒有紀錄到「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）曾經觸球，而將進球改判給他的隊友費南德斯（Bruno Fernandes）。

近來，一張卡達世界盃比賽用球正在充電的照片在網路瘋傳，可見這個智慧足球已經勾起了球迷的好奇心。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1111205