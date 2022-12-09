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關懷盃首度參賽 宜蘭寒溪國小盼培養出職棒球員

2022/12/9 14:26（12/9 15:06 更新）
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第29屆關懷盃棒球邀請賽9日在台東開打，少棒組宜蘭寒溪國小首度參賽，首戰碰上地主強權紅葉少棒。中央社記者謝靜雯攝 111年12月9日
第29屆關懷盃棒球邀請賽9日在台東開打，少棒組宜蘭寒溪國小首度參賽，首戰碰上地主強權紅葉少棒。中央社記者謝靜雯攝 111年12月9日
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（中央社記者謝靜雯台東9日電）關懷盃棒球邀請賽今天開打，少棒組宜蘭寒溪國小首度參賽，首戰碰上地主強權紅葉少棒，寒溪部落出產不少職棒好手，總教練廖誌平表示，期待有天可以培養出寒溪少棒出身的職棒球員。

第29屆關懷盃棒球邀請賽今天在台東開打，少棒組宜蘭寒溪國小首度參賽，「寒溪部落」其實出產的不少職棒球員，包括岳家兄弟，中信兄弟岳東華、岳政華、富邦悍將岳少華，還有悍將隊董子恩、味全龍隊董秉軒等人。

廖誌平表示，部落內有很多有天分的小孩，過往多送到三星國小打球，但有些家長不願意把小孩送出去，學校成立棒球隊的原因，也是希望可以提供這些小孩不同的舞台，不要小朋友因為空白的狀況導致走偏。

寒溪國小從104學年度開始成立樂樂棒球隊，105學年度開始讓球員接受正式棒球訓練，目前全校53名學生，男生幾乎都在棒球隊內，學校舞蹈是強項，幾乎每年都會代表宜蘭縣去參加全國民族舞蹈比賽，之前沒能來參加關懷盃也是因為撞期，今年剛好有機會來參加，是抱持的學習的心態。

廖誌平表示，此次寒溪參賽球員2年級到6年級都有，學校最近場地在整修，所以今天第一場比賽打下來感覺守備狀況沒有很好，球員其實運動能力都不錯，也很期待可以從寒溪國小培養出打職棒的球員。

寒溪今天與紅葉交手，團隊沒能敲出安打，僅靠著保送和觸身球保送上壘，終場以0比21吞敗。（編輯：陳政偉）1111209

#寒溪部落
#廖誌平
#關懷盃
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