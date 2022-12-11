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林智勝秀全壘打王的手 小球員問：我看過你撞裁判

2022/12/11 12:41（12/11 13:06 更新）
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第29屆關懷盃棒球邀請賽11日安排球星棒球教室，原棒協理事長林智勝（黑衣）擔任講師，他伸出雙手讓小球員摸摸看「全壘打王的手」。中央社記者謝靜雯攝 111年12月11日
第29屆關懷盃棒球邀請賽11日安排球星棒球教室，原棒協理事長林智勝（黑衣）擔任講師，他伸出雙手讓小球員摸摸看「全壘打王的手」。中央社記者謝靜雯攝 111年12月11日
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（中央社記者謝靜雯台東11日電）關懷盃今天安排球星棒球教室，原棒協理事長林智勝擔任講師，小球員直球對決問：「我看過你撞裁判」，讓眾人笑翻。林智勝也伸出雙手讓小球員摸摸看「全壘打王的手」。

第29屆關懷盃棒球邀請賽今天早上安排球星棒球教室，分3組授課，講師有味全龍隊野手拿莫．伊漾、原棒協理事長林智勝、台東綺麗珊瑚成棒隊教練潘菘瑋。

小球員看到林智勝第一個問題都是「怎麼打全壘打」，林智勝也耐心解答，「全壘打當然是用手打，但是不能只用手的力量，下半身也要幫忙，不然手很快就沒有力量了。」

小球員提到拿莫．伊漾教他們打擊輕輕打就可以飛很遠，林智勝也解釋差異，像拿莫．伊漾這樣力量大的球員可以輕輕打，可是自己力量沒有這麼大、就需要用下半身力量幫忙。

小球員聽到林智勝的說法直接說：「可是你手臂很粗耶」，林智勝開玩笑說：「這樣出去才不會被欺負」，沒想到小球員直球對決：「但我看過你撞裁判」，讓現場眾人笑翻，小球員還不斷追問：「那裁判有骨折嗎？你還恨他嗎？」童言童語十分逗趣。

林智勝表示，小球員就是這樣、很直接，他們看到的東西可能跟大人不一樣，只要他們問、就認真回覆，也不忘說：「那是2008年的事了耶，撞到現在還被記得。」

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林智勝在每個分組課程結束前都會伸出雙手問：「你們想知道全壘打王的手是什麼樣子的嗎？」小球員一擁而上摸林智勝的手直呼：「好多繭、好粗」，還有小球員直接說：「我不洗手了！我應該可以變很強、會打全壘打。」

林智勝表示，關懷盃安排棒球教室不是真的要傳授什麼專業的技術，小球員不會真的懂，主要就是讓小球員看到這些球星，他們就會產生興趣。（編輯：張雅淨）1111211

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