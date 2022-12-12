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張惠妹捐逾千個手套 林智勝：第30屆關懷盃花蓮見

2022/12/12 18:58（12/12 19:41 更新）
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第29屆關懷盃棒球邀請賽12日落幕，今年有65支球隊參賽創新高，明年是第30屆關懷盃，原住民棒球運動發展協會理事長林智勝與大家相約花蓮見。中央社記者謝靜雯攝 111年12月12日
第29屆關懷盃棒球邀請賽12日落幕，今年有65支球隊參賽創新高，明年是第30屆關懷盃，原住民棒球運動發展協會理事長林智勝與大家相約花蓮見。中央社記者謝靜雯攝 111年12月12日
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（中央社記者謝靜雯台東12日電）第29屆關懷盃棒球邀請賽今天落幕，今年創新高65支球隊參賽，歌手張惠妹捐贈逾千個手套。原棒協理事長林智勝說，明年第30屆花蓮見，盼規模更大，前提「小朋友是最大受惠者」。

第29屆關懷盃棒球邀請賽9日起在台東開打，今天圓滿落幕，青少棒組由泰源國中拿下冠軍，少棒組則由卑南國小奪冠；台東出身的張惠妹關心小球員，今年也低調送出「阿妹手套」總計超過千個。

原住民棒球運動發展協會理事長林智勝表示，自己接下首任理事長職務第一年，張惠妹就開始捐手套，當時約600個，今年數量破千個，「感謝她的幫忙，要提供這麼大數量的手套不簡單」。

對於今年吸引65支球隊參加，林智勝表示，首次嘗試開放這麼多隊參賽，可能會有一些落差，例如賽程太趕等問題，如果明年還有這麼多球隊參賽，比賽時間要如何安排也需要再討論。

林智勝提到，關懷盃可以圓滿落幕，是因為有大家的參與才能完整，原棒協只是主辦單位，因為有球員、教練、工作人員、媒體及贊助商等奉獻幫忙，才可以順利，也希望小球員們場上表現，可以讓贊助商看到，「你們的付出，得到的代價是無償的」。

明年是第30屆關懷盃，林智勝與大家相約花蓮見，他也提到，一個比賽可以辦到30屆很不容易，也有思考要擴大規模，有很多的想法，但不會離開關懷盃比賽的宗旨，「小朋友要是最大的受惠者」。（編輯：管中維）1111212

#關懷盃
#張惠妹
#林智勝
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2022第29屆原棒協關懷盃棒球邀請賽12日順利落幕，今年共計65支球隊參賽寫下新高紀錄，歌手張惠妹更是低調行善，捐贈逾千個「阿妹手套」。（原棒協提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年12月12日
2022第29屆原棒協關懷盃棒球邀請賽12日順利落幕，今年共計65支球隊參賽寫下新高紀錄，歌手張惠妹更是低調行善，捐贈逾千個「阿妹手套」。（原棒協提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年12月12日
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