福斯特回鍋PLG 改披夢想家戰袍

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）上季曾效力於新竹街口攻城獅洋將法獅（Nick Faust）本季重回台灣職籃P. LEAGUE+，改披福爾摩沙台新夢想家戰袍，夢想家今天宣布加盟消息，並將法獅中文名改為福斯特。

福斯特（Nick Faust）曾於2021-2022賽季效力於台灣職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）攻城獅，當時在攻城獅的中文名為法獅，共出賽23場，場均攻下24.83分、9.83籃板、2.96助攻及1.78抄截，除了擁有優秀的運動能力之外，更有多元的得分手段，賽季期間更曾轟下單場45分、47分的驚人表現，兩度刷新聯盟單場最高得分紀錄。

夢想家今天發布新聞稿宣布洋將異動，全能砍將福斯特正式加盟，而洋將米勒（Malcolm Miller）因角色定位與陣容考量，已解除合作關係離隊。

台新夢想家總經理韓駿鎧表示，球團感謝米勒的努力與付出，米勒是名配合度高且團隊意識強的球員，「雖然因陣容考量無法與米勒繼續並肩奮戰，不過球團全體都非常肯定他優秀的個性與態度，我們衷心祝福他未來的生涯一切順利」。

談及新洋將福斯特，韓駿鎧指出，現階段球隊在進攻方面的火力稍嫌不足，希望能夠藉由福斯特這位全能的得分機器為球隊注入更多的能量，帶起正向的化學效應，「福斯特在進攻方面能裡能外，個人能力有目共睹，期待他融入團隊後除了能擔任重點的得分要角之外，也能感染隊友成功帶起全隊的攻勢。」

福斯特預計近期抵台、跟隨團隊訓練，對於即將加入夢想家，福斯特表示，迫不及待想要在滿場球迷面前打出精彩的賽事。

談到對夢想家的印象，福斯特表示，他們是支非常強悍的球隊，教練與隊友們也都充滿激情與活力，團隊文化以及氣氛是最吸引他，「很興奮即將成為其中的一員，我已經準備好要付出超過百分之百的努力，與隊友一起全力朝目標邁進」。

在米勒離隊後，夢想家目前陣中還有洋將吉爾貝克（Brandon Gilbeck）、波因特（Sir'Dominic Pointer），以及新加盟的福斯特。（編輯：陳政偉）1111215