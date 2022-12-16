T1霍華德傷癒復出 雲豹仍不敵獵鷹吞4連敗

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T1聯盟桃園永豐雲豹隊16日在國立體大綜合體育館迎戰台南台鋼獵鷹隊，雲豹陣中傷癒復出的洋將霍華德（前右）在籃下對抗獵鷹雙塔布拉（後右）與德古拉（左2），可惜雲豹終場以78比87吞敗。中央社記者張新偉攝 111年12月16日

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（中央社記者龍柏安桃園16日電）因膝傷休養近一個月的霍華德今天在主場傷癒歸隊，在滿場桃園永豐雲豹球迷加油聲中，全隊手感卻跟室外天氣一樣冷，終場以78比87不敵台南台鋼獵鷹，吞下近來的4連敗。

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹晚間在主場國立體大綜合體育館，迎戰賽前正值2連勝、近況正夯的台南台鋼獵鷹。

為了應付「魔獸」霍華德（Dwight Howard）歸隊，獵鷹上午火速搞定身高226公分的長人布拉，加上原有的「馬爾他巨獸」德古拉（Samuel Deguara），盼靠著禁區雙塔夾殺「魔獸」。

獵鷹策略似乎也得到效果，霍華德全場累計20投僅中8，攻下21分、13籃板與2助攻，球隊上半場團隊命中率僅36.6%，半場打完就陷入12分落後。

一路落後的雲豹，在第4節展開反撲，在比賽結束前5分27秒，霍華德在撿到對手進攻「溜手」失球後，一個人從後場運球到前場後直接雙手爆扣，讓滿場球迷情緒來到最高點，隨後陳孝榕又靠著開後門上籃放進2分，將比分追到只差5分。

無奈決勝關頭，獵鷹兩大長人德古拉與布拉輪流在禁區取分，重新鞏固領先優勢，反觀雲豹多次進攻失手，包括快攻籃下都出現放槍，直到比賽結束前27.8秒，雲豹新兵林宜輝切入上籃得手，才終結球隊長達4分鐘的得分乾旱期，可惜為時已晚。

此役雲豹團隊命中率37.6%，反觀獵鷹則有40.5%，而獵鷹新同學布拉繳出17分、8籃板，德古拉則攻下16分、12籃板，兩人也幫助球隊拉出隊史最長的3連勝。（編輯：管中維）1111216

台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹隊洋將「魔獸」霍華德（Dwight Howard）傷癒歸隊，16日率隊在主場迎戰台南台鋼獵鷹隊。圖為霍華德賽前練習情形。中央社記者張新偉攝 111年12月16日

台灣職籃T1聯盟16日晚間在國體大綜合體育館舉行的例行賽，同時也是桃園永豐雲豹隊洋將霍華德（Dwight Howard）傷癒歸隊復出之戰，吸引滿場逾萬名球迷進場為選手加油打氣。中央社記者張新偉攝 111年12月16日

台灣運彩xT1聯盟16日晚間在國立體大綜合體育館由桃園永豐雲豹隊迎戰台南台鋼獵鷹隊，雲豹洋將霍華德（Dwight Howard）傷癒歸隊先發出賽，吸引滿場超過萬名球迷進場觀戰。中央社記者張新偉攝 111年12月16日

T1聯盟桃園永豐雲豹隊16日主場例行賽對上台南台鋼獵鷹隊，雲豹洋將霍華德（前中）強攻禁區，遭獵鷹雙塔布拉（右）與德古拉（左）全力防守。中央社記者張新偉攝 111年12月16日

台灣職籃T1聯盟例行賽持續展開，桃園永豐雲豹隊16日在國立體大綜合體育館面對來訪的台南台鋼獵鷹隊，雲豹洋將霍華德（Dwight Howard）（右）傷癒復出貢獻21分13籃板，可惜球隊仍無緣勝利。中央社記者張新偉攝 111年12月16日

T1聯盟桃園永豐雲豹隊16日例行賽在主場對決台南台鋼獵鷹隊，陣中傷癒復出的洋將「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（左）全場拿下21分13籃板，可惜雲豹仍不敵獵鷹，終場以78比87敗下陣來。中央社記者張新偉攝 111年12月16日