關鍵雙殺擊敗台南 高雄富邦U18預賽3連勝晉級

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（中央社記者謝靜雯新北20日電）富邦U18棒球賽高雄市隊今天與台南市隊交手，高雄市隊打線發揮雖然不如預期，但投手、守備穩住，7局關鍵雙殺，高雄市隊以2比0拿下預賽3連勝、晉級8強。

2022年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽高雄市隊以普門中學代表參賽，首戰擊敗花蓮縣隊、昨天擊敗台中市隊，今天與台南市隊交手。

高雄市隊團隊僅出現3支安打，4局靠著保送、失誤、捕逸先馳得點，6局再靠著觸身球保送、盜壘、暴投、張緯澤適時安打多添1分保險分。

台南市隊前6局沒有拿下分數，7局靠著觸身球保送、安打、故意四壞保送，1人出局後攻占滿壘，關鍵時刻高雄市隊投手、守備穩住陣腳，雙殺化解危機、順利搶下勝利。

高雄市隊總教練洪榮宏表示，從備戰黑豹旗開始，球員將近1、2個月時間沒有休息，接著又打曾紀恩盃，這個比賽開打明顯看到球員的疲勞感，所以從預賽首戰開始就用投手車輪戰，明天是休兵日，剛好可以當作調整。

高雄市隊先發投手顏承恩今天投5局被敲3支安打，投出3次三振、無失分，林育辰中繼1局、陳勇志後援1局，3人聯手不失分，顏承恩是勝投。

洪榮宏表示，預賽拿下3連勝晉級，但現在攻擊還沒有完全發揮，比賽不能只依靠教練團作戰，期待中心棒次甦醒。（編輯：張雅淨）1111220