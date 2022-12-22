NBA籃網上半場豪取91分寫隊史新猷 勇士苦吞2連敗[影]

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影片來源：Brooklyn Nets

（中央社布魯克林21日綜合外電報導）美國職籃NBA布魯克林籃網今天迎戰衛冕軍金州勇士，籃網上半場狂砍91分締造隊史上半場最高得分紀錄，終場以143比113勝出，勇士苦吞2連敗。

籃網總教練馮恩（Jacque Vaughn）得知子弟兵寫下新猷也嚇了一跳。

美聯社報導，這甚至也是NBA史上數一數二的佳績。根據美國體育頻道ESPN，籃網此役上半場狂砍91分，寫下NBA史上第3高的上半場得分。NBA迄今上半場最高得分是107分，由鳳凰城太陽在1990年締造。

杜蘭特（Kevin Durant）全場進帳的23分，有21分是在上半場攻下，而籃網全隊上半場豪取91分，終場以30分之多輕取勇士，讓勇士連兩場在紐約苦吞慘敗。

在陣中大將柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、魏金斯（Andrew Wiggins）缺陣的情況下，勇士這次東區客場之旅以1勝5敗作收，只能寄望耶誕節出戰曼菲斯灰熊時，盡可能滿血回歸。

屆時魏金斯可望復出，但柯瑞因肩膀受傷還須休息一段時日，今天落後分差一度高達44分的勇士到時也只能見招拆招。

杜蘭特賽後表示：「這是勇士隊，不管誰上場，你都得敬畏三分。他們有冠軍級的體系，有冠軍級的球員。」

厄文（Kyrie Irving）因右小腿不適並未上場，但籃網不受影響，靠著9人得分上雙追平隊史紀錄，笑納7連勝。

勇士魏斯曼（James Wiseman）全場14投12中，攻下生涯新高30分。

今天一開賽籃網就來勢洶洶，12投11中，第1節打完即以46比17大幅領先，29分的分差是本季聯盟任1節最多。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1111222