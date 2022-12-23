楊博巽拚選秀盼找回好狀態 富邦U18中繼好投

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北23日電）富邦U18棒球賽新竹市隊高三投手楊博巽中繼2.2局失1分，有效壓制對手，率隊晉級冠軍戰；楊博巽因為想拚選秀得失心過重反效果，教練團也提醒把基本的做好，找回之前好的狀態。

2022新北富邦國際城市U18棒球邀請賽4強新竹市隊今天與高雄市隊交手，新竹市隊先發投手周耀傳1局失掉1分，2局續投有狀況，接連被敲2支安打再掉1分，1人出局後退場。

楊博巽中繼接手化解再掉分的危機，3、4局沒有再讓高雄市隊敲出安打，5局被敲二壘打後退場，接替投球的朱柏翰投出保送、再讓高雄靠著野手選擇跑回1分，這1分要算在楊博巽身上。

楊博巽今天中繼投2.2局被敲1支安打，投出1次三振、1次保送，失掉1分責失分，有效壓制高雄，也是總教練黃郁倫點名的搶勝關鍵之一。

黃郁倫表示，楊博巽是高三投手，可能得失心也比較重，因高三畢業就可以挑戰選秀，有一直提醒他把基本的做好。

楊博巽高一球速就可達140公里，後來因為手肘有傷勢影響、動作跑掉，他透露最差的時候球速掉到剩121公里，最近有慢慢找回好的感覺。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

楊博巽表示，升上高三時有跟教練團討論，教練團有鼓勵畢業後可以挑戰選秀，自評優勢是球的尾勁不錯、到本壘前會往上竄，因為得失心加上先前的傷勢影響表現，球速沒有顯著的進步，他也希望可以先做好能做的、找回最好時的狀態。

對於今天中繼表現，他則表示球速沒有發揮，投到比賽後半段被打安打就比較不穩定，可能是因為去年富邦U18也是對同樣的球隊出賽，很想要贏下比賽、情緒太亢奮，隊友在場下也鼓勵、跟他聊天，讓他緩解情緒。（編輯：張芷瑄）1111223