蘇翊傑卸下雲豹總經理身分 客場戰獵鷹有望亮相

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（中央社記者龍柏安台北23日電）本週才剛卸下T1桃園永豐雲豹總經理身分的蘇翊傑，將換一種新的身分繼續留在球隊，明天球隊客場出戰台南台鋼獵鷹，將可望是蘇翊傑本季首秀，也將是睽違3年後再次重返球場。

近來深陷風暴核心的台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹，因12月18日主場出戰高雄海神，陣中超級球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）因身體不適，臨時缺陣，也讓滿場1萬5000名球員以噓聲伺候，最後蘇翊傑也因此宣布請辭。

不過今年開季前夕，蘇翊傑高調宣布復出，後來因霍華德加盟一事，影響他復出進度，而他上一次出賽是2019年1月6日，當時還效力SBL超級籃球聯賽達欣工程，他出戰裕隆納智捷拿下16分、5助攻、3籃板與3抄截。

T1聯盟日前發公告，指出蘇翊傑因賽後對海神有不友善言論，處以罰款新台幣5萬元、禁賽2場處分，但因蘇翊傑已卸下總經理身分，因此罰款由球隊執行長張建偉代為執行。

至於禁賽處分，聯盟秘書長張樹人解釋，當初蘇翊傑的禁賽，是以總經理身分發表不當言論，如今他已請辭負責，球員身分將不需禁賽。

明天雲豹客場出戰獵鷹，焦點除蘇翊傑有望歸隊外，還有近來引發軒然大波的霍華德是否出賽。

雲豹上週進行嚴苛的3連戰，霍華德在最後一場主場賽事臨時缺陣，也引爆主場球迷怒火，賽後球隊總教練劉嘉發就曾表示，未來類似情況，將以主場賽事優先。（編輯：張芷瑄）1111223