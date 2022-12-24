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T1蘇翊傑復出首秀繳17分 雲豹仍不敵獵鷹

2022/12/24 19:54（12/24 20:13 更新）
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T1聯盟前桃園永豐雲豹總經理蘇翊傑24日以球員身分回歸球場，繳出17分、6助攻。（圖取自facebook.com/T1LEAGUE.Basketball）
T1聯盟前桃園永豐雲豹總經理蘇翊傑24日以球員身分回歸球場，繳出17分、6助攻。（圖取自facebook.com/T1LEAGUE.Basketball）
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（中央社記者龍柏安台北24日電）脫下西裝、穿上球衣和球鞋，T1聯盟前桃園永豐雲豹總經理蘇翊傑今天以球員身分回歸球場，繳出17分、6助攻，可惜球隊仍以96比105不敵台南台鋼獵鷹，苦吞7連敗。

台灣運彩xT1聯盟今天兩地開打，下午台南台鋼獵鷹在主場嘉藥紹宗體育館迎戰桃園永豐雲豹，傍晚新北中信特攻也在主場新莊體育館，以93比85擊敗衛冕軍高雄全家海神，也拿下近來的4連勝。

本週卸下雲豹總經理一職的蘇翊傑，今天則以球員身分回到球場，這也是他睽違3年後重新回到場上，他也證明寶刀未老，先發亮相的他出賽近34分鐘，全場累計14投7中，攻下本土球員最高的17分。

比賽結束後蘇翊傑透露，在「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟來台後，他就幾乎沒再訓練，這次只練了3天就回到球場，原以為只打3、4分鐘就會抽筋退場，不過有經驗的他，很懂得在場上調節體能，但打完比賽後他也說：「是有點累。」

至於復出的最大關鍵，蘇翊傑表示，目前球隊仍處於連敗和墊底，「我想要帶領球隊翻轉目前的狀況」。

對於蘇翊傑本季首秀，雲豹總教練劉嘉發給予肯定，認為蘇翊傑在進攻依舊流暢，傳球也很到位，「為了球隊，不管是場上場下他都是個非常有責任心的球員」。

由於霍華德今天腿部仍感覺不適，因此今天並未登錄，雲豹僅以雙洋將應戰，雖然艾夫伯（Michael Efevberha）轟下本季最高的43分，仍難敵坐擁三巨塔的獵鷹。（編輯：張芷瑄）1111224

#蘇翊傑
#霍華德
#桃園永豐雲豹
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