將足球變成一門藝術 內馬爾稱比利將永垂不朽

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巴西前鋒內馬爾（左）在社群媒體發文緬懷比利（右），並上傳他與這位傳奇球星的兩張合照。（圖取自facebook.com/neymarjr）

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（中央社倫敦29日綜合外電報導）巴西足球傳奇比利（Pele）今天與世長辭，法甲巴黎聖傑曼隊球星內馬爾（Neymar）等球員今天發文哀悼，稱比利將「足球變成一門藝術」。

比利長期與癌症搏鬥，今天因「多重器官衰竭」病逝，享壽82歲。比利的死訊公布後，足球界人士紛紛向這位可說是足壇史上最偉大的球星致敬。

有「球王」（O Rei）之稱的比利，生涯總共踢進超過1000球，在奪下3次世界盃冠軍後，於1977年高掛球靴。

巴西前鋒內馬爾今天在社群媒體發文緬懷比利，並上傳他與這位傳奇球星的兩張合照。

與比利同樣披上10號球衣的內馬爾在Instagram寫道：「在比利之前，『10號』只是一個號碼。但這句讚美的話說得不夠完整。我會說，在比利之前，足球只是一種運動。」

「他把足球變成一門藝術、娛樂…因為比利，足球與巴西有了一席之地。他已經與世長辭，但他的魔力將永久流傳。比利永垂不朽！」

跟比利一樣，法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）也是在年紀輕輕時贏得世界盃冠軍，一戰成名。

姆巴佩2018年助法國勇奪世界盃冠軍，在本月稍早的2022卡達世界盃足球賽決賽對上阿根廷，姆巴佩還上演帽子戲法，但法國最後在PK大戰以2比4屈居亞軍。

巴黎聖傑曼（Paris Saint Germain）前鋒姆巴佩在推特（Twitter）發文說：「足球球王離開我們了，但他留下的精神將永遠被人們銘記。」

曾助英格蘭奪下世界盃冠軍的赫斯特（Geoff Hurst）稱比利是「史上最偉大」的球星。

赫斯特曾在1970年世界盃與比利過招，當時巴西在對上英格蘭的小組賽以1比0勝出，赫斯特稱比利是他遇過最優異的前鋒。

赫斯特推文說：「我有太多跟比利有關的回憶，毫無疑問他是我對上最優異的足球員，（英格蘭足球傳奇）摩爾（Bobby Moore）則是我搭檔過最優秀的足球員。」

「對我而言，比利仍是史上最偉大的球星，能在球場上與他較勁，讓我感到十分光榮。願比利安息，謝謝你。」

赫斯特在1966年世界盃對上西德的決賽，踢進3球助英格蘭以4比2勝出，是在世界盃冠軍賽上演帽子戲法的唯一一人，但這個紀錄在今年卡達世界盃被姆巴佩追平。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1111230