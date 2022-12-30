更多編輯台推薦新聞：
足球王者比利生涯進球數破千 場下做公益傳愛後世
運動

足球王者比利生涯進球數破千 場下做公益傳愛後世

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂
政治

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
足球王者比利辭世》生涯進球數破千 場下做公益傳愛後世
首頁 / 運動

球王比利過世 FIFA讚他永垂不朽

2022/12/30 09:34（12/30 09:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
巴西「球王」比利29日過世，國際足球總會評價他是20世紀最偉大球員，也是「永垂不朽」的傳奇。圖為比利（右）在1958年世界盃決賽中踢球，巴西最終2踢走瑞典贏得冠軍，當時比利年僅17歲。（圖取自FIFA網頁fifa.com）
巴西「球王」比利29日過世，國際足球總會評價他是20世紀最偉大球員，也是「永垂不朽」的傳奇。圖為比利（右）在1958年世界盃決賽中踢球，巴西最終2踢走瑞典贏得冠軍，當時比利年僅17歲。（圖取自FIFA網頁fifa.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦29日綜合外電報導）巴西「球王」比利（Pele）今天過世，享壽82歲。國際足球總會（FIFA）評價他是20世紀最偉大球員，也是「永垂不朽」的傳奇。

法新社報導，FIFA在官網上說：「比利永垂不朽，他將永遠與我們同在。」

比利是史上唯一3度奪下世界盃足球賽冠軍的球員，分別是在1958年、1962年、1970年。

FIFA表示，大家稱比利是「球王」，他是世界足壇最知名的人物之一。

「毫無疑問，這個人當然是比利，他曾被FIFA評為20世紀最偉大的球員。」

比利1958年在瑞典拿下世界盃冠軍時年僅17歲。1962年，他因傷被迫缺席大部分比賽，但仍助巴西在智利世界盃再度奪冠。

1970年，比利在墨西哥世界盃第3次高舉雷米金盃（Jules Rimet Trophy），當時FIFA稱他「再次充分展現他極佳的天賦」。

FIFA指出，比利是史上最年輕的世界盃冠軍得主，在世界盃賽事進球的最年輕球員，在世界盃獨進3球、演出「帽子戲法」最年輕的選手，是參加世界盃冠軍賽最年輕的球員，也是在冠軍戰進球最年輕的選手。

比利不只是傳奇射手，他在世界盃為別人創造進球機會的功夫也十分了得。

他在1970年墨西哥世界盃送出6次助攻，是單屆世界盃助攻次數最多的紀錄。他在冠軍戰的3次助攻也是前所未見的紀錄，分別在1958年對瑞典時送出1次助攻，1970年對義大利時傳出2次助攻。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1111230

#比利
#FIFA
#智利世界盃
延伸閱讀
巴西球王比利辭世享壽82歲 生涯3度奪世界盃冠軍史上唯一巴西球王比利辭世享壽82歲 眾球星發文哀悼足球王者比利生涯進球數破千 場下做公益傳愛後世
比利
給巴西球王比利力量 兒子耶誕夜趕赴醫院探望梅西率阿根廷世界盃奪冠 比利：他當之無愧
FIFA
FIFA拒絕澤倫斯基決賽宣揚和平請求 遭烏克蘭批評世足16強球隊首次遍布各大洲 FIFA讚締造紀錄
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族