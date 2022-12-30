各界悼念比利 波索納洛：他讓全世界認識巴西

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（中央社聖保羅29日綜合外電報導）家人及醫生對外宣布82歲的足球巨星比利（Pele）過世後，球迷湧向聖保羅愛因斯坦醫院（Albert Einstein Hospital）等地悼念，總統波索納洛也讚揚比利「讓全世界認識巴西」。

即將卸任的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天在社群媒體發文表示，比利把「足球變成幸福與藝術」，發文還附上比利為他在球衣上親筆簽名的照片。

一名穿著球衣的年輕球迷愛德華多（Luis Eduardo）表示，他很遺憾自己沒機會親眼目睹比利在場上的傳奇身手，但跟幾乎所有的巴西人一樣，他是聽著比利的事蹟長大的。

愛德華多說道：「我認識的第一位足球員就是比利，他是史上最偉大的足球員。」

比利職業生涯大部分時間都效力於巴西桑托斯隊（Santos），他離世後，球隊所在地的桑托斯市宣布為比利哀悼7天，球迷也蜂擁至桑托斯隊的體育場，並在場外留下鮮花表達悼念。

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其他悼念活動，很快在國內各地展開，巴西宣布全國為比利哀悼3天，里約熱內盧著名地標救世基督像（Christ the Redeemer statue）點上了黃色和綠色燈光，馬拉卡那體育場（Maracana Stadium）也用金色燈光向比利這位「史上最偉大球員」致敬。

全球各地的記者也前往聖保羅、桑托斯和比利的故鄉特雷斯科拉松伊斯（Tres Coracoes），巴西電視台則是不斷報導他的死訊和全國人民的哀慟，並穿插比利過往踢球時的歷史畫面。（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）1111230