更多編輯台推薦新聞：
2022過世名人》台灣八音才子、日本經營之神、美國新聞女性先驅...

2022過世名人》台灣八音才子、日本經營之神、美國新聞女性先驅...

中央社啟事
社會

中央社啟事

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
張育成傳婉拒經典賽惹怒球迷 維基百科一度被改稱逃兵
首頁 / 運動

2022棒壘排名 台灣棒球維持世界第2、女壘升3名次首奪第3

2023/1/1 11:45（1/1 12:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
女子壘球2022世界排名，台灣隊靠著去年在世界運動會奪下銅牌，首度拿到第3名。（圖取自twitter.com/WBSC）
女子壘球2022世界排名，台灣隊靠著去年在世界運動會奪下銅牌，首度拿到第3名。（圖取自twitter.com/WBSC）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北1日電）世界棒壘球總會 （WBSC）昨天公布2022年世界棒球排名結算，台灣隊靠著去年多項國際賽事奪得佳績，仍位居第2名；女壘台灣隊則躍升3個名次，首度拿到第3名。

根據WBSC最新公布的世界棒球排名，日本仍維持在去年初公布的第一名，台灣隊則以積分3819分維持在世界第2名，不過第3名換成美國，上升了2個名次，原本的第3名韓國掉到第4名，第5名則是墨西哥。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸恢復正常，去年開始恢復大量國際賽，台灣隊成績分別為U12世界棒球賽季軍、U15世界棒球賽季軍、U18世界棒球賽亞軍、U23世界棒球賽季軍，收穫許多積分。美國隊則是在U12、U15、U18的賽事都奪下冠軍，因此躍升2個名次。

另外，女子壘球去年世界排名也大有斬獲，台灣隊靠著去年在世界運動會奪下銅牌，以積分2502上升3個名次來到第3名，這也是台灣女壘首度擠進世界前3名，前2名分別為美國及日本。

新的一年開始，今年也有多項國際棒球賽事舉行，第一個就是3月的世界棒球經典賽，還有U12、U18棒球賽，以及杭州亞運與亞洲棒球錦標賽等。（編輯：管中維）1120101

2022年世界棒球排名，台灣隊維持第2。（圖取自WBSC網頁rankings.wbsc.org）
2022年世界棒球排名，台灣隊維持第2。（圖取自WBSC網頁rankings.wbsc.org）
#台灣隊
#WBSC
#U12
延伸閱讀
台灣女壘完封澳洲 世運會摘銅張育成傳婉拒經典賽惹怒球迷 維基百科一度被改稱逃兵陳金鋒入選台灣棒球名人堂 王建民差4票明年續拚
U12
U12壘球世界盃台中登場 盧秀燕開球為中華隊加油
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族