2022棒壘排名 台灣棒球維持世界第2、女壘升3名次首奪第3

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女子壘球2022世界排名，台灣隊靠著去年在世界運動會奪下銅牌，首度拿到第3名。（圖取自twitter.com/WBSC）

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（中央社記者楊啟芳台北1日電）世界棒壘球總會 （WBSC）昨天公布2022年世界棒球排名結算，台灣隊靠著去年多項國際賽事奪得佳績，仍位居第2名；女壘台灣隊則躍升3個名次，首度拿到第3名。

根據WBSC最新公布的世界棒球排名，日本仍維持在去年初公布的第一名，台灣隊則以積分3819分維持在世界第2名，不過第3名換成美國，上升了2個名次，原本的第3名韓國掉到第4名，第5名則是墨西哥。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸恢復正常，去年開始恢復大量國際賽，台灣隊成績分別為U12世界棒球賽季軍、U15世界棒球賽季軍、U18世界棒球賽亞軍、U23世界棒球賽季軍，收穫許多積分。美國隊則是在U12、U15、U18的賽事都奪下冠軍，因此躍升2個名次。

另外，女子壘球去年世界排名也大有斬獲，台灣隊靠著去年在世界運動會奪下銅牌，以積分2502上升3個名次來到第3名，這也是台灣女壘首度擠進世界前3名，前2名分別為美國及日本。

新的一年開始，今年也有多項國際棒球賽事舉行，第一個就是3月的世界棒球經典賽，還有U12、U18棒球賽，以及杭州亞運與亞洲棒球錦標賽等。（編輯：管中維）1120101