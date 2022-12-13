陳金鋒入選台灣棒球名人堂 王建民差4票明年續拚

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣棒球名人堂協會票選出6名2023年第10屆入堂名人，現任中職富邦悍將副領隊兼二軍總教練陳金鋒獲選職棒時期競技類名人，而現任中信兄弟二軍投手教練王建民距離入選門檻只差4票，明年續拚入堂。

台灣棒球名人堂協會發布新聞稿表示，職棒時期競技類和特別奉獻類名人，由採訪棒球新聞10年以上的56名資深記者票選，選票必須回收2/3以上，投票結果才能有效。今年回收54張選票，必須達到3/4以上的41票門檻，才能成為入堂名人。

其中，陳金鋒獲得41票、陳河東42票，首度具有候選資格、中信兄弟二軍投手教練王建民則拿到37票，僅差4票就能成為入堂名人。

「台灣巨砲」陳金鋒多次入選台灣隊，是台灣隊「不動第4棒」，他在1999年加入美國職棒洛杉磯道奇隊，2002年升上大聯盟，成為台灣第1人，開啟後輩挑戰大聯盟的風潮。

陳金鋒旅美7年後，2006年返台加盟中華職棒La New熊隊，11年中職資歷，出賽752場、738支安打、132支全壘打、490打點、打擊率3成04，曾獲打擊王及打點王。

陳金鋒在2001年世界盃棒球賽榮獲打點王、明星外野手，在天母球場季軍戰對日本一役單場擊出雙響砲的振奮人心表現，至今仍為球迷津津樂道。

台灣棒球名人堂協會這次票選出6名2023年第10屆入堂名人，陳金鋒不僅獲選職棒時期競技類名人，且是繼郭源治之後，第2名打過中華職棒的入堂球星。

陳金鋒表示，「很榮幸球員時期的表現能被肯定，未來我也會用不同的身分繼續努力。」

終結台灣大聯盟與中華職棒聯盟惡鬥，促成兩聯盟合併的前三商虎球團董事長陳河東，則成為職棒時期特別奉獻類入堂名人。

官大全在球員時期5度入選國家隊，是亞洲棒壇著名「全壘打王」，獲選戰後時期競技類名人。民國40年代棒球界有「南北雙陳」之稱的南英商工棒球隊創隊總教練陳清傳、開南商工的創隊總教練陳樹木，以及有「台中棒球教父」之稱的魏來長，也在今年一起入堂。（編輯：張雅淨）1111213