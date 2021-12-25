王建民被少棒球員問左投還右投 兒子想打NBA

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中信兄弟二軍投手教練王建民25日當起棒球訓練營總教練指導少棒球員，被問起有沒有想過當少棒教練，他笑說：「應該滿難的」。中央社記者謝靜雯攝 110年12月25日

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（中央社記者謝靜雯彰化25日電）王建民今天當起棒球訓練營總教練指導少棒球員，2個兒子也一同現身，王建民說兒子對籃球、足球比較有興趣，小兒子表示未來要打NBA，被問起有沒有想過當少棒教練，他笑說：「滿難的。」

2021年BE HEROES棒球訓練營在彰化八卦山棒球場舉辦，由中信兄弟二軍投手教練王建民領軍，帶領陳鏞基、李振昌、江少慶、吉力吉撈．鞏冠、張閔勛、林立、江國豪、張進德等職棒球星，組成豪華教練團，指導來自彰化9所少棒隊、98名少棒球員。

王建民與小球員相處趣事也不少，小球員問王建民是左投還是右投，王建民也開玩笑說：「我是左投」。小朋友又問王建民有沒有打過全壘打，王建民回：「沒有，但我打過安打」，小球員問王建民是哪裡人，王建民回「台南」，小朋友無厘頭的回覆：「是住在台南棒球場嗎？」十分逗趣。

被問起近幾年季後訓練營指導少棒球員，有沒有想過要當少棒教練，他回說：「應該滿難的」，解釋小球員比較不受控制，很多東西需要從頭開始，教他們丟球、每個位置的觀念也都不一樣，這幾年棒球訓練營，主要都是教一些基本的東西，

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王建民的兩個兒子今年回到台灣讀書，今天也首度跟著一同出席棒球訓練營，王建民表示，兩個小孩好像對籃球、足球比較有興趣，未來會不會往體育相關的領域發展就看他們自己的選擇，「小兒子說他之後要打NBA」。

回到台灣之後，王建民休息時間親子時間也變多，王建民表示，有放假時會帶兒子出去玩，但兩個兒子還是有點不太適應台灣的文化和學校生活，兄弟倆對話用英文，中文有些聽不太懂，但在家還是會跟兒子講中文。（編輯：陳政偉）1101225

中信兄弟二軍投手教練王建民（中）25日出席2021年BE HEROES棒球訓練營，當起棒球訓練營總教練指導少棒球員，2個兒子也一同現身。（展逸國際提供）中央社記者謝靜雯傳真 110年12月25日