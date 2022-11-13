王建民連4年任訓練營教練 勉球員保持熱情

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「柏釧BE HEROES棒球訓練營」13日安排分組對抗賽，陳鏞基、鄭宗哲指導的小隊奪冠，訓練營總教練王建民勉勵小球員，不論輸贏、保持對棒球的熱情，往下一個階段邁進。圖為訓練營大合照。（展逸國際提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年11月13日

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）「柏釧BE HEROES棒球訓練營」今天安排分組對抗賽，陳鏞基、鄭宗哲指導的小隊奪冠，訓練營總教練王建民勉勵小球員，不論輸贏、保持對棒球的熱情，往下一個階段邁進。

「柏釧BE HEROES棒球訓練營」邁入第4屆，12日起在彰化八卦山棒球場舉行，教練團陣容豪華，有王建民、陳鏞基、黃暐傑、江少慶、郭俊麟、鄭宗哲、高國麟、陳重廷以及陳柏毓，邀請彰化在地6支國小少棒隊、共96名小球員參加。

王建民表示，連4年參加訓練營想法都是一樣，小學這個階段，一定要讓小球員先喜歡棒球、產生興趣，因此在課程設計，主要元素就是讓學員開心去玩，享受棒球的樂趣，也提到現在的小朋友活潑很多，更願意開口說話、與教練互動。

富邦悍將隊投手郭俊麟首度擔任訓練營教練團，他坦言一開始很緊張，因為沒有教過這個年齡層的球員，怕小球員不受控，「可是看到他們這麼快樂，會回想到以前打球的初衷」，也提到很多球員有不錯的天賦跟潛力，展現出很想贏球的企圖心，爭取機會上場表現。

旅美匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲則分享今年季前在南美洲打球所見所聞，中南美國家沒有小學棒球隊，都是從社區棒球開始打，甚至只是路邊玩球，到10幾歲才接觸正式訓練，打棒球不管哪個階段、正向的心態很重要。

鄭宗哲提到，「南美洲隊友曾經跟我說，不管打得好不好，每場就是去享受，享受輸、享受贏，享受打得好、打不好，去享受過程」，如何開心打球是件很重要的事，要抱著熱情去學習。

結訓典禮上，教練團分享這兩天的點點滴滴，小球員們則寫感謝卡回饋教練，並在訓練營最後的球星簽名會，把握時間與教練互動、聊天，留下難忘的快樂回憶。（編輯：陳政偉）1111113