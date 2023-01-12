拜會縣府 職棒桃猿隊：辦金門日邀鄉親觀賽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華職棒樂天桃猿隊副董事長川田喜則（右4）12日拜會金門縣副縣長李文良（左4），川田喜則表示願意促成「金門日」活動，招待金門鄉親免費到樂天桃園球場觀賽，也為金門宣傳觀光旅遊及特產。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年1月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣12日電）中華職棒樂天桃猿隊副董事長川田喜則今天拜會金門縣副縣長李文良，邀請縣政到桃園市青埔樂天棒球場舉辦觀光促銷活動，並表示願意促成「金門日」活動，招待鄉親免費入場觀賽。

在桃園金門浯江同鄉會理事長李寧源安排下，樂天桃猿隊球星朱育賢、陳禹勳和郭嚴文和李寧源的兒子、前青棒國手李康聖，這2天來金門指導中正國小、金寧中小學和金鼎國小棒球員球技，今天並在球團日籍副董事長川田喜則帶領下，拜會金門縣政府，由副縣長李文良接待。

會談中，李文良表示，非常感謝樂天桃猿隊到金門推廣棒球，教導在地球員接傳球、揮棒等基本動作，並進行投打技巧與經驗分享，讓小朋友受益良多。李文良特別感謝李寧源從中穿針引線促成這次交流機會，希望藉由與樂天桃猿隊的互動，讓地區學生多一個學習平台，進而促進金門縣國際交流並帶動國際觀光。

川田喜則說，青埔球場有1萬8000個觀眾席，每年球季都有各式不同的主題活動，願意促成「金門日」活動，招待金門鄉親免費入場，也為金門宣傳觀光旅遊及特產；他同時希望與縣府、金酒公司洽談，進一步促銷金門觀光與金酒合作案。

李寧源表示，過去曾在青埔棒球場舉3屆「職棒金門日」，旅台金門鄉親反應熱烈，有數千人入場，今後將繼續與樂天球團合作辦理類似活動。

今天前來同拜會的還有金門縣體育會棒球運動委員會主委陳滄江、以及地區棒球教練黃國偉；縣府陪同人員有政秘書王中聖、教育處長黃雅芬等人。川田喜則致贈李文良比賽球衣，並當場幫李良文穿上，李良文則是回贈和平紀念酒禮盒。

稍早，陳禹勳等3名球星和李康聖拜訪金鼎國小，受到師生熱烈歡迎。3名球星代表球團贈送小朋友每1件樂天職棒紀念球衫，小朋友樂壞了，熱烈發言，提出各式各樣的問題，問心目中的偶像，並爭相索取簽名和搶拍，現場氣氛熱絡到不行。（編輯：黃世雅）1120112