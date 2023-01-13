NBA明星賽球迷投票第2輪 詹姆斯仍暫居人氣王

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（中央社紐約12日綜合外電報導）美國職籃NBA今天公布明星賽球迷投票第2輪的統計資料，目前得票數最高、暫居人氣王的仍是洛杉磯湖人的詹姆斯（LeBron James）。

法新社報導，本季NBA的明星賽將於2月19日在猶他州的鹽湖城進行，詹姆斯很有可能追上賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），成為史上第2位生涯19次入選明星賽的球員。

根據最新得票統計，詹姆斯獲得482萬5229票，目前是西區得票最多的球員，極有可能連6季成為西區明星隊的隊長。

根據NBA明星賽現行的規則，東、西區得票數最高的球員將分別擔任兩隊的隊長，因此詹姆斯帶領的球隊，將可能再次對決由杜蘭特（Kevin Durant）擔任隊長的隊伍。布魯克林籃網球星杜蘭特，目前拿下450萬9238票在東區位居第1，即便他因右膝韌帶扭傷預料約1個月無法上陣。

東、西區得票數前3高的前場球員，和前2高的後衛，將會被列在先發陣容候選名單。而東、西兩區得票數最高者，將擔任隊長一職，並從先發球員候選名單中挑人組隊。

西區前場球員得票前3高者，除詹姆斯和他的隊友戴維斯（AnthonyDavis）外，還有得票次多的丹佛金塊球星約基奇（Nikola Jokic）。

東區前場球員得票最多的是杜蘭特，但密爾瓦基公鹿的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）以446萬7306票緊追在後，而波士頓塞爾蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）超越費城76人的恩比德（Joel Embiid）站上第3。

西區後衛中，以金州勇士柯瑞（Stephen Curry）得票390萬1808票最多，排第2的是達拉斯獨行俠的唐西奇（Luka Doncic）。

東區後衛群以籃網厄文（Kyrie Irving）得票排第1，排在他之後的是克里夫蘭騎士的密契爾（Donovan Mitchell）。

根據明星賽的規定，球迷投票占50%，媒體投票占25%，球員間的投票也占25%。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1120113