領先20分被追上 職籃T1獵鷹驚險擊退英熊

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T1聯盟台南台鋼獵鷹隊15日例行賽靠著洋將德古拉（右）展現禁區宰制力，繳出22分、22籃板的「雙20」成績，終場以105比102擊退台灣啤酒英熊隊。（T1聯盟提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年1月15日

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）T1聯盟台南台鋼獵鷹今天前3節結束仍領先20分，決勝節一度落後，靠著洋將阿修羅2分球，以及布拉2罰中1和關鍵火鍋，最終以105比102擊退台灣啤酒英熊。

台灣職籃T1聯盟台南台鋼獵鷹今天在主場台南嘉藥紹宗體育館迎戰台灣啤酒英熊，這也是兩隊農曆年前的封關戰，而英熊主控蔣淯安因傷缺陣，由曹薰襄頂替先發。

獵鷹開賽就展現傲人的禁區戰力優勢，洋將德古拉（Samuel Deguara）肆虐禁區，獵鷹前12分，德古拉個人就包辦10分，而英熊憑藉著李啟瑋在外線發揮，以23比26緊追獵鷹。

德古拉次節被對手嚴加看管，單節僅得2分，所幸獵鷹從外線突圍，團隊單節5記三分球，一口氣將領先優勢拉開至60比42。

雙方易籃後，獵鷹第3節再將差距擴大至20分，曹薰襄末節一開始連得5分率領英熊追分，加上洋將大勝（Branden Dawson）挺身而出，以及李啟瑋、黃聰翰適時挹注外線火力，在倒數3分53秒時，英熊隊靠著大勝抄截後直闖籃下，且單手爆扣，追成僅剩1分差。

獵鷹進攻當機，還送英熊隊洋將瓊斯（Perry Jones III）站上罰球線，瓊斯把握機會2罰全中，率隊反超，而獵鷹靠著阿修羅（Robert Upshaw III）再度要回領先優勢，而英熊隊黃聰翰隨後命中三分球、扳成102比102平手。

獵鷹洋將阿修羅倒數1分29秒籃下單打，拿下2分，而洋將布拉（Sim Bhullar）2罰中1追加保險分，且關鍵火鍋，阻止對手攻勢，最終獵鷹就以3分差、有驚無險收下勝利。

獵鷹隊洋將德古拉展現禁區宰制力，繳出22分、22籃板「雙20」成績，而隊友谷毛唯嘉、阿修羅各得18分，全隊共6人得分雙位數。

英熊隊新秀曹薰襄前一場臨危受命、頂替傷退的蔣淯安上場，繳出25分、7籃板，今天先發上陣，依舊表現出色，進帳24分、3籃板、6助攻、2抄截，可惜未能幫助球隊贏得勝利。（編輯：李錫璋）1120115