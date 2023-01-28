桃猿隊完成第一波談薪 王溢正月薪遭扣15萬

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（中央社記者楊啟芳嘉義28日電）中職樂天桃猿隊今天開訓，公布第一波談薪結果，王溢正和廖健富皆簽下2年合約，不過王溢正遭扣薪15萬元。桃猿隊目前談薪完成率已近9成，主力選手陳俊秀在近期有機會談好。

投手方面，王溢正與桃猿球團達成共識，簽下2年合約外加教練培訓合約，月薪為新台幣37萬元，去年他的薪水為52萬元，遭大幅扣薪。

黃子鵬執行複數年合約，月薪為50萬元；朱俊祥月薪自21萬元加至30萬元，莊昕諺月加薪1.5萬元來到8.5萬元，林子崴加薪2萬元來到9萬元，楊彬新球季月薪9萬元，翁瑋均則是15萬元。

野手方面，成晉加薪10萬元來到月薪21萬元；廖健富簽下2年合約，今年月薪為24萬元，第2年則依成績調薪。

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捕手嚴宏鈞新球季月薪16萬元，月薪增4萬元；藍寅倫月薪減6萬元，一年合約月薪29萬元；邱丹新球季月薪是9.5萬元，馬傑森月薪平盤8萬元，而蔡鎮宇月薪則是7.5萬元；林智平減薪6.3萬元，月薪14.7萬元；余德龍月減薪5萬元，新球季月薪15萬元。

領隊浦韋青今天在開訓典禮受訪時表示，目前談薪還剩8、9名選手，整體薪水調幅一定是上升。其中還沒談好薪水的球員其中之一是陳俊秀，浦韋青指出，從過年前就一直在談，這1、2個星期有機會達成共識，目前方向是薪水往下調整、並以1年約來談。（編輯：黃世雅）1120128