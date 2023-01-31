PLG領航猿擊退攻城獅 主場8連勝平紀錄

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台灣職籃聯盟P. LEAGUE+ 例行賽持續展開，桃園璞園領航猿隊31日靠著洋將艾爾斯（左）攻下全隊最高的21分，率隊以88比70在主場擊敗新竹街口攻城獅隊。（P. LEAGUE+提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年1月31日

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（中央社記者黃巧雯台北31日電）台灣職籃P. LEAGUE+ 新竹街口攻城獅今天首節領先，但後3節未能延續得分火力，而桃園璞園領航猿靠著洋將艾爾斯、沃許本聯手，以88比70勝出，主場8連勝追平紀錄。

桃園璞園領航猿農曆年前一度拉出締造紀錄的10連勝，未料新春首戰客場出戰台北富邦勇士，外線手感低迷，中斷連勝，今天回到主場桃園市立綜合體育館與新竹街口攻城獅交手。

領航猿儘管本季對戰攻城獅4戰全勝，但今天前兩節打起來卻不輕鬆，攻城獅在少了隊長高國豪情況下，開賽由洋將阿提諾（William Artino）、班尼特（Anthony Bennett）領軍，開局拉出7比0攻勢，並在班尼特單節13分帶領下，首節以26比17領先。

領航猿次節展開反攻，白曜誠連得5分，加上張鎮衙適時三分球，一度逆轉戰局，儘管攻城獅隨後要回領先，但領航猿射手盧峻翔在歷經外線6投0中小低潮後，及時找回手感，助領航猿上半場結束以41比39反超。

攻城獅田浩、朱雲豪上半場雙雙陷入犯規麻煩，讓攻城獅陷入苦戰，領航猿由第3節洋將艾爾斯（Jeff Ayres）第3節扮演進攻要角，單節進帳14分，率隊以66比55反超，末節也未給對手太多機會，終場以18分差取勝，追平富邦勇士所保有的主場8連勝紀錄。

領航猿此役2名球員得分20分以上，分別為艾爾斯繳出21分、14籃板，沃許本（Jason Washburn）從替補出發，貢獻20分、9籃板。

盧峻翔攻下10分，包括3記三分球，也完成生涯100顆三分球里程碑。

攻城獅今天則由班尼特獨撐大局，個人包辦30分，抓下17籃板、送出3助攻，仍未能帶領球隊拿下勝利。（編輯：陳政偉）1120131