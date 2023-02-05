火腿隊紅白戰王柏融替補上場 首打席就敲安打

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（中央社記者楊啟芳台北5日電）日本職棒火腿隊今天在沖繩名護球場進行隊內紅白對抗賽，台灣選手王柏融得到參賽機會，替補上場首打席就敲出一壘安打，最後跑回本壘得分，總計2打數敲出1支安打。

王柏融於2018年底與日職北海道日本火腿鬥士隊簽下3年合約，2019年展開旅日生涯，去年球季再獲得1年續約，但一軍出賽機會少，整季一軍出賽僅15場。不過王柏融去年底再跟火腿簽下育成球員合約，選擇背號199，續留日職打拚。

王柏融本季春訓從二軍出發，不過今天日本火腿隊第2度的隊內紅白熱身賽，王柏融被分在白隊，沒有被列入先發打序。王柏融在第6局上場打擊，相中148公里的球擊出右半邊一壘安打，之後靠著隊友選到保送，以及對手傳球失誤跑回1分。

接著萬波中正再補上二壘安打，送回2分，白隊追到剩2分落後，此戰萬波中正在第2局也敲出一發陽春全壘打，表現亮眼。王柏融在第7局則是擊中131公里變化球，形成界外飛球遭捕手接殺出局，總計此戰2打數敲出1支安打，最後白隊以4比6不敵紅隊。

王柏融被選入世界棒球經典賽台灣代表隊36人集訓名單中，目前先跟著火腿隊春訓，與其他旅日選手預計2月中才會陸續加入台灣隊集訓。（編輯：張雅淨）1120205