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就等林書豪扮救世主 PLG鋼鐵人開春苦吞3連敗

2023/2/5 18:09
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（中央社記者黎建忠台北5日電）PLG高雄17直播鋼鐵人今天作客新竹街口攻城獅，第4節一度追到1分落後，但隨後2次關鍵失誤仍葬送逆轉機會，終場攻城獅靠班尼特33分13籃板加持，以89比86獲勝，鋼鐵人吞3連敗。

上半場雙方命中率都不高，主場的P. LEAGUE+聯盟攻城獅以42比39取得微幅領先；下半場開賽後，攻城獅一波7比0攻勢，將差距擴大到雙位數領先。

儘管鋼鐵人拚命苦追，終場前4分鐘追到77比78的1分差距，但此時鋼鐵人進攻發生2次要命失誤，讓攻城獅又回敬一波7比2攻勢，提前奠定比賽勝基。

高雄17直播鋼鐵人在1月26日宣布台裔名將林書豪加盟的重磅消息，但開春恢復比賽至今，鋼鐵人依舊3戰全敗，目前累計2勝16敗，持續聯盟墊底，而本季剩下最後22場例行賽。

幸好本季狀況低迷的「男模射手」呂政儒有復甦跡象，今天3分球再度10投5中，全場拿下17分，近2場比賽他就投進9記3分球，等到林書豪正式出賽後，將是一大利多。

新竹街口攻城獅近來因為傷兵多，不得已把助理教練陳則語登錄為球員，今天替補上場打了將近7分鐘，還靠著罰球拿下2分。

攻城獅總教練林冠綸說：「前面能領先全靠防守，第4節被追近也是因為防守鬆懈，還好最後時刻大家有撐住，我也特別感謝陳則語，雖然上場時間不多，但都有效控制比賽節奏，還能靠罰球幫球隊建功。」（編輯：管中維）1120205

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