桃猿羅德教練互分享經驗 打者改變揮擊方式
2023/2/11 12:28（2/11 20:36 更新）
中職樂天桃猿隊11日與日職千葉羅德海洋隊進行首場交流賽，終場桃猿以1比4不敵羅德，吞下石垣島8連敗，兩隊賽後互相致意。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月11日
（中央社記者楊啟芳日本石垣市11日電）中職樂天桃猿隊今天與日職千葉羅德隊進行交流賽，賽前桃猿首席教練古久保健二與羅德打擊教練金子誠彼此分享經驗，提到最近羅德打者揮擊方式改變，是非常有趣的交流。
桃猿隊與羅德隊的第6度「亞洲門戶交流賽」在今天、明天進行，由於桃猿總教練曾豪駒是世界棒球經典賽（WBC）台灣隊打擊教練，石垣島交流賽由首席教練古久保健二與二軍總教練陳瑞振領軍。
日籍教練古久保健二在今天賽前與羅德隊打擊教練金子誠聊天，互相分享台、日棒球的打擊方式。古久保健二表示，這樣交流是非常好的機會，也是很有趣的事情，其中金子誠與他分享，現在羅德隊打擊方式有點改變，是由下面往上的揮擊方式。
古久保健二指出，由於現在投手投出的球種一直在做改變，打者要想辦法有效揮擊，慢慢追到投手的改變，「投手與打者互相競爭，這是非常有趣的事情，互相做出新的改變。」
古久保健二今天在賽前練習時也觀察到，日職球隊的用球感覺比較會飛，相較於中職去年沒有什麼全壘打，感覺兩邊有差，「但是也有可能是因為他們改變打擊方式。」（編輯：陳政偉）1120211
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
陳冠宇和佐佐木朗希合照要簽名 林襄也加入