許瑋麟開轟飛越「綠色怪物」 木棒聯賽成德勝東石

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111學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽，成德高中（圖）11日一度處於落後，6局下靠許瑋麟敲出飛越「綠色怪物」的全壘打、扳平比數，兩隊鏖戰至延長賽，許瑋麟再當英雄，8局下敲出再見安打，率隊以6比5擊退東石高中。（學生棒球運動聯盟）中央社記者謝靜雯傳真 112年2月11日

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（中央社記者謝靜雯台北11日電）高中木棒聯賽成德高中今天一度處於落後，6局下靠許瑋麟敲出飛越「綠色怪物」的全壘打、扳平比數，兩隊鏖戰至延長賽，許瑋麟再當英雄，8局下敲出再見安打，率隊以6比5獲勝。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽，新竹成德高中昨天首戰擊敗東勢高中，今天與東石高中交手，成德先發投手張哲綸開賽有狀況，換上朱柏翰登板止血，被敲出安打失掉1分，被沒有擴大失分危機。

兩隊攻勢往來，成德1局下靠著劉宇翔安打送回追平分，東石2局上靠著接連安打、高飛犧牲打再拿2分，成德3、4局各添1分再度扳平比數，東石5局上再取得超前，成德6局下靠著許瑋麟高中生涯首轟，4比4扳平比數。

兩隊正規7局打完僵持不下，突破僵局制延長賽第8局，東石8局上靠著野手選擇跑回1分，8局下成德林泓弦敲出追平比數安打，許瑋麟再當英雄，敲出右外野方向再見安打，幫著球隊拿下預賽2連勝。

成德總教練黃郁倫表示，可以拿下勝利的關鍵是「選手沒有放棄，堅持到最後」，這次投手群調整不錯，沒想到今天先發投手開賽就有狀況，還好朱柏翰登板踩煞車。

高二許瑋麟是搶勝一大功臣，單場敲2安都是關鍵，高中生涯首轟就挑戰三民高中棒球場「綠色怪物」18公尺高的全壘打牆，相當不簡單。

黃郁倫表示，許瑋麟跟球能力好、頭腦靈活，能將球打出三民棒球場不容易，「我帶高中球隊以來，只看過3名選手打出去過」。

許瑋麟說，打出全壘打那個打席，兩好球後只想求上壘，沒想到會打成全壘打，算是天時地利人和，「這支全壘打想送給總教練，他教我許多打擊技巧與觀念」。（編輯：管中維）1120211