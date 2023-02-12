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台鋼3選手支援經典賽台灣隊 狀元曾子祐入列

2023/2/12 11:46（2/12 12:29 更新）
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世界棒球經典賽台灣隊集訓持續進行，中職宣布邀請台鋼雄鷹職棒新秀曾子祐（圖）、紀慶然、顏郁軒支援。（中央社檔案照片）
世界棒球經典賽台灣隊集訓持續進行，中職宣布邀請台鋼雄鷹職棒新秀曾子祐（圖）、紀慶然、顏郁軒支援。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊啟芳台北12日電）世界棒球經典賽台灣隊集訓持續進行中，中華職棒今天宣布，為了幫助國手調整狀況，以及考量旅外選手尚未報到，預計邀請台鋼雄鷹職棒新秀曾子祐、紀慶然、顏郁軒支援。

為讓選手依序調整狀況，繼台鋼雄鷹隊19歲自主培訓選手吳柏萱以訓練員身分協助台灣隊後，再邀請台鋼雄鷹職棒新秀曾子祐、紀慶然、顏郁軒支援，其中曾子祐是去年選秀狀元，中職希望結合6球團的團隊力量，全力備戰經典賽。

在旅外選手尚未報到之前，3名雄鷹選手將自13日起加入協助訓練，並可望在練習賽中登場。3名雄鷹球員都是第一次參與頂級賽事國家隊的訓練，台灣隊總教練林岳平期待他們除了支援國家隊，也能藉由共同訓練比賽吸取經驗，成為進軍職棒首個球季的養分。

世界棒球經典賽將於3月點燃戰火，台灣隊首場練習賽將於2月14日、16日與味全龍交手，17日與台鋼雄鷹交手，19日與富邦悍將比賽，21日對手為統一獅隊，25至27日移師新莊棒球場，將依序與樂天桃猿、中信兄弟、味全龍隊交手。（編輯：張雅淨）1120212

#世界棒球經典賽
#曾子祐
#紀慶然
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