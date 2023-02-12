廖健富專職一壘對羅德演美技 意外自己接得到

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中職樂天桃猿11日以1比4不敵日職千葉羅德隊，不過今年改練一壘的廖健富（右）有美技演出，他12日表示，當下很意外自己接得到，春訓第一階段苦練基本功有發揮效果。圖為廖健富11日比賽畫面。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月12日

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（中央社記者楊啟芳日本石垣市12日電）中職樂天桃猿昨天以1比4不敵日職千葉羅德隊，不過今年改練一壘的廖健富有美技演出，他今天表示，當下很意外自己接得到，春訓第一階段苦練基本功有發揮效果。

原本是捕手的廖健富在去年球季開始轉練一壘，今年春訓開始確定本季專職一壘手，桃猿隊昨天在石垣島與羅德隊進行首場交流賽，廖健富不但打擊上有1保送、1安打演出，守備上也有撲接美技，賽後受到首席教練古久保健二稱讚。

專職守一壘後首度對外實戰，廖健富今天接受媒體訪問時表示，「第一次在這邊（石垣島）守一壘，就是交流，看他們怎麼做，盡量去表現。」廖健富表示，改守一壘必須轉換心態，「還要在這方面要下一點功夫，要把球接好，不管是誰傳來的球，都要把不好的play變成好的play。」

昨天演出美技守備，讓廖健富感到相當意外，當下也開心了一下，「也不知道為什麼，一個臨場反應就做出來了，沒想到我做得到，可能是因為春訓第一階段有花在守備比較多時間。」

廖健富指出，桃猿隊第一階段在桃園棒球場春訓時，守備是由二軍總教練陳瑞振帶領訓練，練得非常紮實，包括算腳步、算球的彈跳、上半身重心不能跑掉等基本功。廖健富笑說，當時每天都至少要接一整籃的球，「每次滿滿的一籃球接完都沒了，感覺有幾百顆。」

專職守一壘之後，廖健富希望打擊上可以有加乘作用，「因為一壘守備負擔沒有這麼重，希望在打擊上可以有所發揮。」廖健富指出，「昨天因為是今年第一場實戰，感覺打擊節奏還沒有這麼好，但應該多打幾場就可以適應了。」（編輯：張雅淨）1120212