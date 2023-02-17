張育成、林子偉開轟 經典賽台灣隊熱身賽3連勝

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世界棒球經典賽台灣隊17日在嘉義市棒球場進行熱身賽，迎戰中職台鋼雄鷹隊，台灣隊林子偉比賽第6局開轟，助隊以8比2奪下熱身賽3連勝。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年2月17日

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（中央社記者楊啟芳台北17日電）世界棒球經典賽台灣隊今天在嘉義市棒球場進行熱身賽，對上台鋼雄鷹隊，張育成首局就轟出2分砲，林子偉也在第6局開轟，另外，陳晨威繳出3安猛打賞，最終以8比2奪3連勝。

台灣隊在1局下就展開攻勢，開路先鋒陳晨威敲出三壘安打後，林立擊出1打點滾地球，接著林子偉選到保送上壘，張育成再一棒敲出2分全壘打，取得3比0領先；5局下陳晨威擊出內野安打後，林立敲出二壘安打，形成二、三壘有人，張育成再補上安打送回2分。

雄鷹隊在6局上展開反攻，紀慶然、顏郁軒敲安打後，曾宸佐擊出1打點滾地球，接著巴奇達魯．妮卡兒代打敲出三壘安打，再追回1分；台灣隊在6局下更換人員，旅日選手吳念庭、王柏融都首度實戰亮相，吳念庭擊出中外野飛球出局，王柏融則敲出右半邊安打，接著林子偉轟出2分砲。

7局下台灣隊的鄭宗哲、高宇杰敲安打後，陳傑憲擊出高飛犧牲打，再攻下1分，最終台灣隊以8比2取得熱身賽3連勝。

此戰第4棒張育成表現依舊亮眼，連2場有雙安演出，今天還開轟，共包辦4分打點。陳晨威則是3打數敲出3支安打，包括一支三壘安打。旅日的吳念庭已經在15日報到，王柏融及宋家豪則在昨天報到，吳念庭今天2打數沒有安打，王柏融2打數敲出1安打。

台灣隊此戰推出左投陳仕朋先發，投3局被敲2支安打，出現1次保送，送出1次三振，沒有失分；接著黃子鵬登板，投3.2局被敲出4支安打，投1次觸身球保送，送出6次三振，失掉2分；接著台灣隊接連推出陳禹勳、李振昌、陳冠宇登板，都沒有失分。（編輯：管中維）1120217