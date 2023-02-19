桃猿隊簽下新洋投雷法 為經典賽古巴隊成員

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（中央社記者楊啟芳台北19日電）中華職棒樂天桃猿隊補強外援戰力，今天宣布簽下右投洋將Elian Leyva，球團取的中文名為「雷法」，同時他也是WBC古巴代表隊的成員。桃猿隊開季4名洋投已全數確定。

33歲的雷法來自古巴，是身高188公分、體重95公斤的右投手，效力的層級最高到達勇士隊3A。總計雷法在美職小聯盟共出賽53場、投157.2局，拿下8勝5敗、4次中繼成功、1次救援成功，防禦率3.60。

雷法從2019年開始都在墨西哥聯盟出賽，去年例行賽5勝6敗。雷法於2022至2023年球季在墨西哥冬季聯盟表現優異，出賽10場都擔任先發，拿下7勝3敗，防禦率2.44。

中職桃猿隊領隊浦韋青表示，雷法定位在先發，桃猿隊將以4名洋投迎接開季。除了雷法之外，桃猿隊洋投還有續留的終結者豪勁、具有美韓職棒資歷的左投威達爾、右投霍爾。

由於雷法入選世界棒球經典賽古巴隊，目前隨古巴隊在日本進行熱身賽。經典賽台灣隊與古巴隊同分在預賽A組，因此之後古巴隊也會來台灣比賽，屆時雷法有機會與台灣隊對決。（編輯：張雅淨）1120219