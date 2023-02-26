經典賽古巴隊馬丁尼茲飆157公里 對王威晨有印象

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（中央社記者謝靜雯新北26日電）世界棒球經典賽古巴隊自辦熱身賽首戰，7局派出日職中日龍隊終結者馬丁尼茲登板，連飆3K、飆速157公里、火球連發。馬丁尼茲點名對台灣隊王威晨有印象，也對台式加油印象深。

世界棒球經典賽古巴隊今天在新莊棒球場與中職富邦悍將隊打自辦熱身賽，古巴隊總教練強生（Armando Johnson）昨天賽前受訪就曾點名對陣中3名旅日後援投手很滿意，分別是中日龍終結者馬丁尼茲（Raidel Martinez）、投手羅德里奎茲（Yariel Rodriguez），還有軟銀終結者莫伊尼洛（Livan Moinelo）。

馬丁尼茲今天比賽7局登板中繼，連飆3次三振，計分板上破150公里的紅字一直亮起，最快球速157公里；馬丁尼茲投1局無失分，他表示，雖然才2月，但沒有特別因為經典賽做什麼不同的調整，一直專注在賽季的準備上，現在感覺還不錯。

被問起對台灣球員的印象，馬丁尼茲點名2019年世界12強棒球賽台灣隊的三壘手王威晨，而王威晨此次也入選經典賽代表隊，有機會再於場上對決。

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至於對台灣加油應援的方式，馬丁尼茲表示，在日職打球時只有特定時間會敲敲打打，「但在台灣比賽感覺一直都有敲敲打打加油的聲音，很特別，不過沒有適應上的問題」。

富邦悍將隊總教練丘昌榮表示，國際賽理論上投手就是越換越好，馬丁尼茲在旁邊熱身時，悍將教練團就有注意到，要想從這類型的投手身上搶到分數不太可能，只能盡力去打，馬丁尼茲身材高、角度好，滑球就超過140公里，無庸置疑是很強的投手，可以打到馬丁尼茲球的打者也算蠻幸運的。（編輯：管中維）1120226