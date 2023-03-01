台南古都國際半程馬拉松5日開跑 近2萬人參賽

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（中央社記者張榮祥台南1日電）台南市長黃偉哲今天宣布，台南古都國際半程馬拉松將於5日開跑，預計近2萬名選手參賽，其中還有39國295名外籍選手，交管區域涵蓋中西區、南區及安平區。

黃偉哲今天在台南古都國際半程馬拉松賽前記者會指出，台南市有兩大馬拉松賽事，分別是歷史悠久的曾文水庫馬拉松及古都馬拉松，後者以「古蹟密度最高」及「傳統特色小吃」聞名。

黃偉哲表示，台南3月初天氣不會太熱，適合路跑，台灣港務公司也開放安平港周遭路線，讓跑者欣賞港區風光，享受古城賽事。

台南市政府發布新聞稿指出，台南古都國際半程馬拉松是全台文化景點密度最高及擁有港區景色的賽事，且規劃陪跑員列車、美食補給、專業救護團隊及熱情加油團。

賽事17.5公里處設有美食大道，提供烤雞、豬腳、古早味蛋糕、虱目魚丸、蜂蜜滷味、仙草蜜及現打果汁等多樣特色美食小吃，補充跑者能量。

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台南市政府體育局表示，今年賽事交通管制區域涵蓋中西區、南區及安平區，管制路段包含南島路、慶平路、建平路、國平路、永華路2段、中華西路2段、府前路、南門路、健康路、新樂路、新港路、漁光路、光州路、安億路、慶平路、建平路、平通路、文平路、國平路、永華路等。

賽事交管採分段管制，並在部分車流量較大、全線封閉賽道前一路口提醒及引導，減少交通影響時間，各管制路口架設管制時間路牌，且有管制人員引導行車。（編輯：卞金峰）1120301