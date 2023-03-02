NBA塔特姆41分助陣 塞爾蒂克力擒騎士[影]
2023/3/2 16:28（3/2 16:46 更新）
NBA波士頓塞爾蒂克1日對決克里夫蘭騎士，塔特姆（白球衣）全場攻下41分，率隊以117比113分擊敗騎士。（圖取自twitter.com/celtics）
（中央社波士頓1日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天對決克里夫蘭騎士，塞爾蒂克球星塔特姆（Jayson Tatum）在關鍵的第3節得到18分、全場攻下41分，率隊以117比113分擊敗騎士。
塔特姆說：「我自認從未花時間認真思考我的處境或我做了什麼事。時間真的過得很快，這已是我的第6個賽季。我馬上就要25歲了，我只想享受當下，保持現狀。」
塔特姆這場比賽除了攻下41分，還有11籃板和8助攻，率塞爾蒂克在本賽季對騎士的3場比賽中拿下首勝。憑著這場他職業生涯的第20場得分至少40分比賽，24歲的塔特姆在NBA史上25歲以下球員的得分榜上超過密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），躍居第7。
塔特姆技壓同樣參加明星賽的騎士球星密契爾（Donovan Mitchell），密契爾在這場比賽拿下44分，雖然在第3節摔倒但沒有受傷。
塞爾蒂克其他球員表現方面，霍福德（Al Horford）拿下23分和11籃板；布朗（Jaylen Brown）包辦16分。
騎士本賽季客場戰績降到13勝19敗，對陣勝率5成以上球隊的戰績下滑到19勝12敗。賈蘭德（Darius Garland）此役為騎士貢獻29分和9助攻。
騎士教頭畢克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）說：「塔特姆是一位了不起的球員，布朗則是一位知道如何讓你付出代價的球員。」（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120302
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