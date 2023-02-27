湖人詹姆斯戴維斯聯手擊敗獨行俠 落後27分逆轉勝NBA本季首見

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NBA洛杉磯湖人27日作客達拉斯獨行俠，雖一度落後27分，但在詹姆斯（左）、戴維斯（中）帶領下，以111比108逆轉勝。圖右為畢斯利。（美聯社）

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（中央社記者黎建忠台北27日電）正在為季後賽席次打拚的NBA洛杉磯湖人，今天作客達拉斯獨行俠，雖一度落後27分，但在詹姆斯、戴維斯帶領下，以111比108逆轉勝，湖人也成為本季第1支落後27分以上卻能獲勝的球隊。

主場作戰的獨行俠，上半場火力全開，第2節剩下7分08秒時，以48比21取得全場最大的27分領先，不過湖人並沒有放棄比賽，半場結束縮小到14分差，前3節結束縮小到3分差，並且在第4節開始1分08秒時，靠著詹姆斯（LeBron James）上籃超前比數。

根據ESPN報導，湖人隊史上前一次落後超過27分還能逆轉勝的比賽，已經要追溯到2002年12月6日，當時湖人在對獨行俠（當年球隊名稱為小牛）的比賽中，一度落後達30分，但最終以105比103逆轉勝。

美國媒體Bleacher Report統計顯示，在這場湖人對獨行俠的比賽前，NBA本季領先達27分以上的球隊，戰績是138勝0敗，但今天過後變成了138勝1敗。

ESPN報導，湖人總教練郝姆（Darvin Ham）賽後表示，「雖然我們的球員偶爾會在臉上看起來很沮喪，但是他們並沒有感到挫折感，反而大家彼此都始終互相鼓勵。」

除了戴維斯（Anthony Davis）攻下湖人全隊最高的30分、15籃板外，詹姆斯也拿下26分，至於季中交易轉隊來的「新同學」范德比（Jarred Vanderbilt）打出代表作，出賽27分鐘就拿下15分、17籃板、4抄截的優異成績。

反觀獨行俠早早奠定大幅領先卻未能守成，首節就攻下14分的唐西奇（Luka Doncic），後3節僅12分進帳，全場26分、9籃板、5助攻，但也發生6次失誤，是他本季至今第2場失誤比助攻多的比賽。（編輯：張雅淨）1120227