戰神艾佛森親曝今夏來台 迫不及待和球迷見面[影]

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（中央社記者黎建忠台北21日電）美國職籃NBA名人堂球星、「戰神」艾佛森（Allen Iverson）要來台灣了，運動平台Evolution Sports在臉書公布一段影片，由艾佛森親口宣布：「今年夏天我會去台灣。」

現年47歲的艾佛森是1996年NBA選秀狀元，他生涯共11度入選明星賽，並拿下2次明星賽MVP、4度榮膺聯盟得分王，也是NBA的75大球星之一，這次他透過影片宣布即將訪台的消息，也讓不少球迷嗨到爆。

Evolution Sports在臉書頁面上PO出艾佛森親自錄製的影片，在片中昔日的「戰神」身形圓了一大圈，他先親切地和大家打招呼，並自我介紹，接下來他宣布，「想讓大家第一時間知道，今年夏天我會去台灣，迫不及待想和球迷見面。」最後更不忘和大家相約夏天見。

主辦單位Evolution Sports也在該則貼文中強調，邀請艾佛森來台舉辦見面會一直是他們竭盡心力想要舉辦的活動，為的是讓台灣粉絲們有機會與NBA傳奇球星互動外，並透過見面會活動的設計，可以替愛好籃球的偏鄉弱勢孩子們盡一份心力，並期望他們未來有機會可以用籃球翻轉人生。

以推廣體育活動為宗旨的Evolution Sports，強調籃球及羽球是初期發展的重點，目標是每年邀請NBA退役明星來台，並贊助台灣潛力羽球選手，去年曾在西班牙拿下世界青少年羽球錦標賽男單冠軍的小將郭冠麟，就是他們贊助的選手。（編輯：張雅淨）1120221