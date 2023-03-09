杜蘭特缺陣布克44分挺身而出 太陽輕取雷霆

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（中央社鳳凰城8日綜合外電報導）美國職籃NBA鳳凰城太陽今天對決奧克拉荷馬雷霆，雖然太陽球星杜蘭特賽前暖身扭傷腳踝未上場，但隊中好手布克、羅斯挺身而出，繳出44分、24分，助隊以132比101輕取雷霆。

美聯社報導，贏得這一戰後，太陽笑納4連勝。

這場比賽原本是杜蘭特（Kevin Durant）加盟太陽後的主場首秀。身為13度入選明星賽的球星，杜蘭特在交易大限之前從布魯克林籃網來到太陽，太陽主場館足跡中心（Footprint Center）的觀眾對杜蘭特滿懷期待。

但杜蘭特熱身時，帶球上籃時扭傷左脚脚踝。杜蘭特這位6呎10吋的前鋒立刻跳起來走了幾步，幾分鐘後，太陽隊確認他將缺席比賽。

由於杜蘭特缺席，太陽球迷只好轉而欣賞明星後衛布克（Devin Booker）的得分秀，他在上半場就攻下30分。

布克這位3度入選明星賽的球星此役23投17中，其中包括三分球10投6中。陣中另一位好手羅斯（Terrence Ross）的三分球也是10投6中。保羅（Chris Paul）有18分和9助攻表現，三分球5投4中。

雷霆陣中的明星賽後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）因為「治療腹部拉傷」而缺席。沃特斯（Lindy Waters III）拿下雷霆全隊最高的23分。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120309