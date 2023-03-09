更多編輯台推薦新聞：
影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄
娛樂

影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
巴赫姆特非軍事重鎮為何遭俄軍強力攻奪？政治意義一篇看懂
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA1/300
首頁 / 運動

杜蘭特缺陣布克44分挺身而出 太陽輕取雷霆

2023/3/9 15:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社鳳凰城8日綜合外電報導）美國職籃NBA鳳凰城太陽今天對決奧克拉荷馬雷霆，雖然太陽球星杜蘭特賽前暖身扭傷腳踝未上場，但隊中好手布克、羅斯挺身而出，繳出44分、24分，助隊以132比101輕取雷霆。

美聯社報導，贏得這一戰後，太陽笑納4連勝。

這場比賽原本是杜蘭特（Kevin Durant）加盟太陽後的主場首秀。身為13度入選明星賽的球星，杜蘭特在交易大限之前從布魯克林籃網來到太陽，太陽主場館足跡中心（Footprint Center）的觀眾對杜蘭特滿懷期待。

但杜蘭特熱身時，帶球上籃時扭傷左脚脚踝。杜蘭特這位6呎10吋的前鋒立刻跳起來走了幾步，幾分鐘後，太陽隊確認他將缺席比賽。

由於杜蘭特缺席，太陽球迷只好轉而欣賞明星後衛布克（Devin Booker）的得分秀，他在上半場就攻下30分。

布克這位3度入選明星賽的球星此役23投17中，其中包括三分球10投6中。陣中另一位好手羅斯（Terrence Ross）的三分球也是10投6中。保羅（Chris Paul）有18分和9助攻表現，三分球5投4中。

雷霆陣中的明星賽後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）因為「治療腹部拉傷」而缺席。沃特斯（Lindy Waters III）拿下雷霆全隊最高的23分。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120309

#杜蘭特
#布克
#羅斯
杜蘭特
杜蘭特、厄文離開籃網後首度交手 太陽擊敗獨行俠[影]落後28分上演本季空前逆轉秀 NBA籃網力克綠衫軍[影]
布克
NBA太陽後衛布克腹股溝拉傷 估至少缺陣4週NBA布克狂轟本季新高58分 太陽逆轉鵜鶘
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
遭控口角後駕車開槍 NBA野獸派灌籃始祖坎普被捕