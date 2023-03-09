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NBA莫蘭特疑亮槍遭禁賽 警方認定證據不足不起訴

2023/3/9 13:47（3/9 13:52 更新）
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美國職籃NBA曼菲斯灰熊球星莫蘭特4日疑在社群媒體直播亮槍，警方8日表示，經調查認定犯罪證據不足，不予起訴。（圖取自instagram.com/jamorantposts）
美國職籃NBA曼菲斯灰熊球星莫蘭特4日疑在社群媒體直播亮槍，警方8日表示，經調查認定犯罪證據不足，不予起訴。（圖取自instagram.com/jamorantposts）
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（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）美國職籃NBA曼菲斯灰熊球星莫蘭特4日疑在社群媒體直播亮槍，科羅拉多州警方今天表示，經調查認定犯罪證據不足，不予起訴。但灰熊宣布，莫蘭特將缺席後續4場比賽。

綜合法新與路透社報導，格倫代爾警局（Glendale Police Department）表示，日前接獲報案稱當地酒吧發生一起事件，「一名知名NBA球員邊唱歌並拿著看似槍枝底部槍托的物品」，警方隨即展開調查。

格倫代爾警局在聲明中表示，警方在事件發生當下，並未收到任何與此事有關的報案電話，「隨後沒有通報任何騷亂事件，也沒有到夜店的市民或顧客出面投訴」。

根據警方調查結論，沒有人受到槍支的威脅恐嚇，實際上也沒有找到槍支，「儘管這段影片的疑慮足以發起調查，但沒有足夠的證據指控任何人犯罪。我們的司法制度採取無罪推定原則，直到另有證據」。

兩度入選NBA全明星賽的莫蘭特（Ja Morant）先前表示，他預計將離開一陣子並致歉。

灰熊今天表示，至少在接下來的4場比賽中，莫蘭特都暫時不會歸隊。灰熊目前戰績在西區排名第3。（譯者：張茗喧/核稿：徐睿承）1120309

#莫蘭特
#NBA
#灰熊
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