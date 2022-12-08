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NBA莫蘭特大三元創隊史紀錄 灰熊擊敗雷霆

2022/12/8 16:16
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國職籃NBA曼菲斯灰熊明星後衛莫蘭特（Ja Morant）今天繳出26分、13籃板和11助攻「大三元」，助球隊123比102擊敗奧克拉荷馬雷霆。

法新社報導，這是23歲的莫蘭特生涯第6次大三元，創隊史紀錄。

莫蘭特說：「這極具意義，要大大歸功隊友和教練，讓我有機會達到高水準的表現。」

灰熊前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）攻下24分；傑克森（Jaren Jackson Jr.）挹注12分；克拉克（Brandon Clarke）和愛達瑪（Santi Aldama）板凳出發聯手貢獻31分。威廉斯（Ziaire Williams）本季首戰繳出4分、6籃板。

雷霆方面，最高分是亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）26分，外加7助攻；奧莫魯伊（Eugene Omoruyi）挹注11分、5籃板；普庫謝夫斯基（Aleksej Pokusevski）和吉迪（Josh Giddey）都進帳10分，吉迪還搶下10籃板，為個人本季第10次雙十。（譯者：盧映孜/核稿：陳政一）1111208

#莫蘭特
#布魯克斯
#亞歷山大
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