NBA布朗、塔特姆合砍50分 塞爾蒂克痛宰太陽

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塞爾蒂克大將布朗（持球者）和塔特姆7日雙雙攻下25分，帶領綠衫軍終場125比98擊敗太陽。（圖取自instagram.com/celtics）

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克大將布朗（Jaylen Brown）和塔特姆（Jayson Tatum）今天雙雙攻下25分，帶領「綠衫軍」終場125比98擊敗鳳凰城太陽。

法新社報導，塞爾蒂克戰績來到21勝5敗，穩坐全聯盟龍頭寶座。塞爾蒂克在東區領先密爾瓦基公鹿2場勝差。西區排名第1的太陽輸球後，戰績來到16勝9敗，落居第2，落後紐奧良鵜鶘0.5場勝差。

太陽今天打完上半場以42比69落後塞爾蒂克，是本季至今最大比分差，而且第3節一度落後45分。

太陽後衛保羅（Chris Paul）因腳跟受傷休陣1個月後歸隊，僅繳出4分、4籃板和4助攻。

太陽的奧柯吉（Josh Okogie）板凳出發拿下全場最高的28分，創生涯紀錄，但最後仍無緣取勝。（譯者：盧映孜/核稿：陳政一）1111208