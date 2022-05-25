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NBA1/300

NBA新世代崛起 安特托昆博等人獲選年度第1隊

2022/5/25 16:36（5/25 16:46 更新）
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美國職籃NBA 24日公布年度第1隊成員。（圖取自twitter.com/NBA）
美國職籃NBA 24日公布年度第1隊成員。（圖取自twitter.com/NBA）
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（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）美國職籃NBA今天公布年度最佳陣容，包括安特托昆博、唐西奇以及兩屆年度MVP得主約基奇等新生代球星，獲選為年度第1隊成員。

這次獲選年度第1隊的是密爾瓦基公鹿的「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、達拉斯獨行俠的唐西奇（ Luka Doncic）、丹佛金塊的約基奇（Nikola Jokic），還有鳳凰城太陽的布克（Devin Booker）與波士頓塞爾蒂克的塔特姆（Jayson Tatum），他們年齡都不超過27歲。

安特托昆博獲得全部100張第1隊的選票，在所有球員中高居第1，這位希臘球星已連4年獲選進入年度第1隊。

唐西奇和約基奇則都獲得88張第1隊的選票，布克獲得82張第1隊選票，塔特姆則獲49張第1隊選票。

另外，年度第2隊的成員有費城76人的恩比德（Joel Embiid）、曼菲斯灰熊的莫蘭特（Ja Morant）、布魯克林籃網的杜蘭特（Kevin Durant）、金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）和芝加哥公牛的德羅森（DeMar DeRozan）。

入選年度第3隊的則有太陽的保羅（Chris Paul）、亞特蘭大老鷹的楊恩（Trae Young）、多倫多暴龍的西雅坎（Pascal Siakam）、洛杉磯湖人的詹姆斯（LeBron James）、明尼蘇達灰狼隊的湯斯（Karl-Anthony Towns）。（譯者：李晉緯/核稿：林治平）1110525

（圖取自twitter.com/NBA）
（圖取自twitter.com/NBA）
（圖取自twitter.com/NBA）
（圖取自twitter.com/NBA）
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