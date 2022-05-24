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塔特姆31分打爆熱火 塞爾蒂克東區冠軍賽扳平[影]

2022/5/24 11:29（5/24 12:22 更新）
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塞爾蒂克23日在塔特姆（前）轟下31分的帶領下一路領先，最終以102比82大勝來訪的熱火，在NBA東區冠軍賽以2比2扳平戰局。（圖取自twitter.com/NBA）
塞爾蒂克23日在塔特姆（前）轟下31分的帶領下一路領先，最終以102比82大勝來訪的熱火，在NBA東區冠軍賽以2比2扳平戰局。（圖取自twitter.com/NBA）
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（中央社波士頓23日綜合外電報導）塞爾蒂克今天在塔特姆「復活」轟下31分的帶領下一路領先，最終以102比82大勝來訪的熱火，在NBA7戰4勝制東區冠軍賽以2比2扳平戰局。

美國職籃NBA東區頭號種子邁阿密熱火在分區冠軍賽打完3場比賽後，以2比1領先第2種子波士頓塞爾蒂克，兩隊今天繼續在塞爾蒂克主場進行系列賽第4戰。

這場比賽熱火盼能搶下「聽牌」的一勝，塞爾蒂克則嘗試要扳平戰局，但兩隊都有傷兵困擾，塞爾蒂克主力後衛史瑪特（Marcus Smart）因右腳踝扭傷無法出賽，熱火陣中年度最佳第6人赫洛（Tyler Herro）也因左腹股溝拉傷高掛免戰牌。

這場比賽開打後，熱火進攻大當機，塞爾蒂克趁勢打出26比4的開局，瞬間領先超過20分，並在上役失常只拿10分的塔特姆（Jayson Tatum）、懷特（Derrick White）分別攻下12分、10分的聯手下，在首節以29比11領先熱火18分。

次節塞爾蒂克的塔特姆再砍進12分，且熱火上半場命中率僅2成82，先發5人有2人得分掛零，全隊得分最高的是板凳出發攻下18分的歐拉迪波（Victor Oladipo），這讓綠衫軍半場打完，以57比33將領先擴大到24分。

下半場的比賽，兩隊第3節得分偏低，都只拿下19分。塞爾蒂克一度靠著12比4開局，以69比37領先超過30分，3節打完後持續以76比52領先。

末節兩隊表現平分秋色，前3節「失血」太多的熱火無力逆轉，終場塞爾蒂克以20分之多大勝熱火。

塞爾蒂克的塔特姆今天轟下全場最高31分，從板凳出發的普瑞查德（Payton Pritchard）貢獻14分，懷特拿下13分，布朗（Jaylen Brown）、羅伯特．威廉斯三世（Robert Williams III）皆獲12分，霍福德（Al Horford）雖只獲5分，但抓下全場最多的13個籃板。

熱火先發球員今天表現不佳，一共僅獲18分，只能靠替補球員撐場面，歐拉迪波此役攻下全隊最高23分，羅賓遜（Duncan Robinson）、馬丁（Caleb Martin）分別拿下14分、12分。

塞爾蒂克今天在主場留下勝利，讓兩隊在東區冠軍賽以2比2戰成平手，雙方接下來將於25日（台灣時間26日）回到熱火主場進行系列賽第5戰。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110524

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