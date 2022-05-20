史瑪特回歸繳準大三元 塞爾蒂克東區冠軍賽扳平

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（中央社邁阿密19日綜合外電報導）NBA東區冠軍賽首戰因腳傷缺陣的塞爾蒂克後衛史瑪特今天歸隊，繳出24分、12助攻、9籃板的「準大三元」成績，率隊127比102大勝熱火，讓兩隊在前兩戰打完後，以1比1扯平。

美國職籃NBA東區冠軍賽，頭號種子邁阿密熱火在系列賽首戰，靠巴特勒（Jimmy Butler）轟下全場最高41分帶領下，以118比107擊敗第2種子波士頓塞爾蒂克，今天兩隊繼續在熱火主場進行第2戰。

東區冠軍賽首戰，塞爾蒂克的霍福德（Al Horford）因觸發NBA為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）制訂的健康暨安全條例而無法上場，史瑪特（Marcus Smart）則因腳扭傷不克出賽，兩人今天回歸，為球隊注入強心針。

這場比賽開打後，熱火一度以18比8領先達兩位數，但塞爾蒂克首節三分球11投9中，命中率是驚人的8成18，19次出手命中12球，整體投籃命中率也高達6成67，並靠布朗（Jaylen Brown）、威廉斯（Grant Williams）分別攻下11分、8分的聯手帶領，在首節打完時，反倒以35比24領先熱火11分。

次節塞爾蒂克打出19比9開局，並在塔特姆（Jayson Tatum）進球後，以54比33領先超過20分，在他單節砍進17分的帶領下，塞爾蒂克將領先拉開，在上半場70比45領先熱火。

下半場的比賽，塞爾蒂克靠史瑪特單節11分帶領，在3節打完後，以96比71保持領先。

末節在霍福德的跳投得手後，塞爾蒂克領先達30分，也為比賽勝負提前定調，終場塞爾蒂克就以25分之多大勝。

塞爾蒂克的史瑪特除攻下24分，還送出高達12次助攻，並抓下9個籃板，有「準大三元」的成績，塔特姆、布朗分別攻下27分、24分，替補的威廉斯、普瑞查德（Payton Pritchard）分別獲得19分、10分，霍福德也有10分進帳。

熱火的巴特勒攻下全場最高29分，文森（Gabe Vincent）和替補的歐拉迪波（Victor Oladipo）都有14分進帳，同樣從板凳出發的赫洛（Tyler Herro）則拿下11分。

塞爾蒂克今天贏球，在系列賽扳成1比1平手，兩隊21日（台灣時間22日）將移師塞爾蒂克主場進行系列賽第3戰。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110520