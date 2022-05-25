唐西奇準大三元 獨行俠挫勇士西區決賽扳回一城[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

獨行俠24日在唐西奇（前）的「準大三元」成績帶領下，在西區冠軍賽扳回一城，避免被勇士橫掃命運。（圖取自twitter.com/dallasmavs）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社達拉斯24日綜合外電報導）NBA獨行俠今天在唐西奇30分14籃板9助攻的「準大三元」成績帶領下，擋住勇士末節的強力反撲，最終119比109獲勝，在西區冠軍賽扳回一城，但勇士在系列賽仍以3比1聽牌。

美國職籃NBA西區第3種子金州勇士，在7戰4勝制的西區冠軍賽前3戰拿下3連勝後「聽牌」，今天第4種子達拉斯獨行俠在主場進行的系列賽第4戰全力搶勝，避免被橫掃的命運，並保有搶下總冠軍賽門票的機會。

這場比賽的首節，勇士三分球7次出手僅投進1球，命中率只有1成43；反觀獨行俠在三分線外12投7中、命中率高達5成83，並在唐西奇（Luka Doncic）7分，及芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）、布拉克（Reggie Bullock）、克雷貝（Maxi Kleber）皆獲6分的情況下，以28比24領先。

勇士次節在穆迪（Moses Moody）進球後一度超前，但獨行俠很快的要回領先，並在布朗森（Jalen Brunson）切入上籃得手後，首度領先達兩位數，在他單節10分的帶領下，獨行俠上半場62比47領先達15分。

兩隊易籃再戰，獨行俠在芬尼-史密斯砍進三分球後，將分差擴大到20分，在他和唐西奇第3節都進帳8分的聯手帶領下，讓球隊在3節打完後，以99比70領先勇士。

末節勇士換上一票年輕球員收到奇效，在庫明加（Jonathan Kuminga）砍進三分球後，拉出一波強力反撲，一度將分差拉近到剩下8分。此時獨行俠靠唐西奇切入後的灌籃及布拉克的三分球踩住煞車，終場以10分差距驚險留下勝利。

獨行俠的唐西奇除攻下全場最高30分，還抓下14個籃板，並送出9次助攻，芬尼-史密斯貢獻了23分，布拉克、布朗森分別拿下18分、15分，替補的克雷貝、丁威迪（Spencer Dinwiddie）分獲13分、10分。

柯瑞（Stephen Curry）攻下勇士最高20分，板凳出發的庫明加、波爾（Jordan Poole）分別貢獻17分、14分，魏金斯（Andrew Wiggins）、湯普森（Klay Thompson）分別拿下13分、12分，葛林（Draymond Green）和替補的穆迪都有10分進帳。

獨行俠今天在主場「開胡」，但勇士在西區冠軍賽仍握有3比1的「聽牌」優勢，兩隊接下來將於26日（台灣時間27日）在勇士主場進行系列賽第5戰。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110525