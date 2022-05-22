烏克蘭男籃國家隊職員離境 盼赴台移訓有好消息

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由P. LEAGUE+高雄鋼鐵人隊援助抵台躲避戰火的烏克蘭男籃國家隊職員目前已離台備戰世界盃，期盼國家隊赴台移訓一事能順利完成。（高雄鋼鐵人提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年5月22日

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）由P. LEAGUE+高雄鋼鐵人隊援助抵台躲避戰火的烏克蘭男籃國家隊職員現已離台備戰世界盃，烏克蘭國家隊總經理安德里期盼，國家隊赴台移訓一事能順利完成，盼能再相見。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+高雄鋼鐵人隊日前主動伸出援手，資助烏克蘭男籃國家隊職員與眷屬共4人抵台躲避戰火，日前已結束為期1個半月的交流、離開台灣，由安德里（Andrii Lebediev）率領一行人，先飛到拉脫維亞與國家隊球員及其他職員會合，再前往義大利展開一系列備戰世界盃資格賽之旅。

鋼鐵人球團今天發布新聞稿表示，烏克蘭國家隊職員在台期間，品嚐台灣名產珍珠奶茶與高雄在地美食，最愛台灣「鍋貼」及「蝦仁炒飯」，並利用空閒時間走訪高雄知名景點蓮池潭、佛光山等，感受東方文化，也前往旗津海岸觀浪享受陽光，在安德里返抵歐洲後，也立刻傳訊表達很懷念高雄的好天氣，並感謝台灣民眾的友善熱情。

除了感受台灣風土民情與鋼鐵人隊進行交流及協助球員防護相關作業外，由於日前傳出烏克蘭男籃國家隊5月底有意赴台移訓，安德里積極籌備國家隊赴台移地訓練的相關細節，目前持續與相關單位溝通協調中，期盼很快就會有好的結果。

安德里離台前特別錄製影片，期許烏克蘭國家隊赴台移訓的一事能順利完成，且希望很快能再度見到大家。（編輯：戴光育）1110522