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NBA明星賽替補名單出爐 恩比德、莫蘭特領銜

2023/2/3 10:15（2/3 10:43 更新）
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費城76人的恩比德（左）、曼菲斯灰熊的莫蘭特（右）等人入選NBA明星賽的替補球員名單。（左圖取自twitter.com/JoelEmbiid，右圖取自twitter.com/JaMorant）
費城76人的恩比德（左）、曼菲斯灰熊的莫蘭特（右）等人入選NBA明星賽的替補球員名單。（左圖取自twitter.com/JoelEmbiid，右圖取自twitter.com/JaMorant）
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（中央社紐約2日綜合外電報導）美國職籃NBA明星賽的替補球員名單今天出爐，費城76人的恩比德（Joel Embiid）、曼菲斯灰熊的莫蘭特（Ja Morant）等人入選。

西區替補球員有灰熊的莫蘭特與傑克森（Jaren Jackson Jr.）、洛杉磯快艇的喬治（Paul George）、波特蘭拓荒者的里拉德（Damian Lillard）、沙加緬度國王的沙波尼斯（Domantas Sabonis）、奧克拉荷馬雷霆的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、猶他爵士的馬卡南（Lauri Markkanen）。

東區則有76人的恩比德、波士頓塞爾蒂克的布朗（Jaylen Brown）、邁阿密熱火的阿德巴約（Bam Adebayo）、芝加哥公牛的德羅森（DeMar DeRozan）、印第安納溜馬的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、密爾瓦基公鹿的哈勒戴（Jrue Holiday）、紐約尼克的藍德爾（Julius Randle）。

明星賽先發球員名單已先在上週公布，聯盟教練則在過去幾天投票，選出東西區各7名的替補選手。

東、西區的替補球員中，各有2名後場球員、3名前場球員，以及另外兩名位置不限的球員。

東區隊長將是密爾瓦基公鹿的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），西區隊長則是洛杉磯湖人的詹姆斯（LeBron James），兩隊的陣容將由隊長「選秀」後決定，為改制後第6度以此方式決定陣容。

這次的「選秀」預定將在美東時間19日晚間7時30分（台灣時間20日上午）展開，隨後在晚間8時舉行明星賽，地點在鹽湖城的爵士主場球館。

替補球員名單出爐，76人的哈登（James Harden）、熱火的巴特勒（Jimmy Butler）、亞特蘭大老鷹的楊恩（Trae Young）、湖人的戴維斯（Anthony Davis）、多倫多暴龍的西雅坎（Pascal Siakam）等人未入選成遺珠。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1120203

#NBA
#明星賽
#恩比德
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