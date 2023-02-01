NBA安特托昆博34分18籃板 公鹿擊敗黃蜂5連勝

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（中央社密爾瓦基31日綜合外電報導）美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今天在主場出戰夏洛特黃蜂，公鹿當家球星「字母哥」安特托昆博攻下34分並有18籃板，幫助球隊以124比115擊敗黃蜂，並取得5連勝。

公鹿在1月6日遭到黃蜂痛宰，今天這一勝也為球隊本季最尷尬的其中一次落敗報一箭之仇。

美聯社報導，公鹿在這場比賽也擋住黃蜂好手波爾（LaMelo Ball）大三元表現，波爾得到27分、11助攻及10籃板。

黃蜂以NBA第4差的戰績進入今晚的比賽，但黃蜂隊在1月6日客場對陣公鹿時，以138比109擊敗公鹿，也是公鹿本賽季失分次高的比賽。黃蜂在1月6日晚上的第1節比賽得到51分，追平NBA第1節的得分紀錄，並讓安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）當晚僅得9分。

即使公鹿29日以135比110擊敗紐奧良鵜鶘，安特托昆博還在比賽中得到50分，他在賽後記者會上仍花時間談論公鹿需要在與黃蜂今天再度交手時表現得更好。

黃蜂球員普朗利（Mason Plumlee）在比賽還剩1分6秒時帶球上籃命中並造成對手犯規時，黃蜂將公鹿的領先優勢縮小到118比113。但普朗利罰球不中，公鹿從此將比分拉開。

公鹿另一名好手密道頓（Khris Middleton）上場20分鐘得到18分，這是他右膝受傷後缺席18場比賽以來，上場最久的一次。密道頓這名3度入選全明星賽的球員在回歸後的5場比賽中，都是從板凳出發。

哈勒戴（Jrue Holiday）得到15分，並抓下職業生涯新高的13籃板。

比賽的前3節雙方11度打平及17度互有領先，雙方得分差距從未超過7分。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1120201