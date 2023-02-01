林書豪目標2/12台灣職籃PLG首秀 鋼鐵人：時間合理

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）前美國職籃NBA台裔球星林書豪加入台灣職籃P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人後，目標2月12日首秀，總經理高景炎今天透露，日期經雙方討論過，算是合理。

林書豪加盟鋼鐵人後，他今天在個人IG親自公布來台時程，預計2月4日抵台，將視身體狀況，希望最快能在2月12日當天主場高雄市鳳山體育館比賽上場，按照賽程規劃，屆時對手將是福爾摩沙台新夢想家。

談到林書豪期待能在2月12日首度披上鋼鐵人7號戰袍出賽，鋼鐵人總經理高景炎表示，雙方這段時間溝通頻繁，「這些資訊有一定交流，才會有這樣的結果」。

高景炎認為，林書豪是名非常自律、自我要求高且球商高的選手，若抵台後身體狀況許可，相信在短時間與隊友配合、訓練後，很快就可以上場，「這個時間喊出來合理，沒有其他意外的情況下，2月12日這個也是經過互相討論、算是保守的日子」。

林書豪來台後須先進行「0+7」自主防疫，高景炎先前曾透露，會舉辦加盟記者會，他強調，屆時記者會一定會在首秀之前，「我們也會研究防疫措施和規範，看是否允許，可能會在中間的日子（下週）辦記者會」。

鋼鐵人2月只有3場主場，之後將面對一連串客場賽事，若林書豪趕不上2月12日主場賽事，預計主場球迷得等到3月10日才能看到林書豪，那場比賽將對陣衛冕軍台北富邦勇士，同樣話題性十足，屆時有機會看到林書豪、「野獸」林志傑上演「夢幻對決」的戲碼。（編輯：李亨山）1120201