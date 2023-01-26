「林來瘋」吹回台灣 林書豪加盟高雄鋼鐵人

（中央社記者謝靜雯台北26日電）P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人今天正式公布網羅台裔籃球明星林書豪；有感於台灣籃壇多年來南北失衡的狀況，林書豪認同鋼鐵人推廣的「大南方計畫」，希望能助鋼鐵人一臂之力。



曾在NBA掀起「林來瘋（Linsanity）」熱潮的林書豪，多年征戰NBA、CBA等頂級職業聯賽，去年底提前結束CBA的合約，並在休息調整期間決定在農曆年後從故鄉台灣出發。



林書豪的NBA之旅並非一帆風順，雖然獲得金州勇士隊與休士頓火箭隊的合約，但並未獲得上場機會，數度進出發展聯盟，直到2012年轉隊至紐約尼克隊，適逢球隊連敗低潮，林書豪把握住機會，替補上場攻下全場最高的25分，外帶7助攻、5籃板和2抄截，帶領球隊中止連敗，引發球迷關注。



林書豪在之後的比賽獲得先發控球後衛的機會，他把握住機會，不斷繳出亮眼成績，對陣明星後衛沃爾（John Wall）拿下雙十成績，對戰已故的巨星布萊恩（Kobe Bryant）更攻下生涯最高的38分，「林來瘋」熱潮成為全球籃球圈的熱門話題，更登上時代雜誌（TIME）的封面與入選2012年全球百大人物（TIME 100）。



林書豪在NBA征戰將近10年，2019年效力多倫多暴龍隊時拿到總冠軍後，決定轉戰CBA，加盟北京首鋼隊，繳出場均22.3分、5.7籃板、5.6助攻，林書豪所到之處不分主、客場是場場爆滿，幾乎所到之處都是林書豪的主場，去年底提前結束合約，於今年農曆年後加盟高雄17直播鋼鐵人。



鋼鐵人隊發出新聞稿表示，當年的「林來瘋」熱潮絕非偶然，除了林書豪的高度自律之外，不輕言放棄，隨時準備等待機會的來臨，當年在紐約尼克處於連敗的低潮，林書豪把握住機會，帶領球隊克服逆境，打出連勝佳績並進入季後賽，以實績證明自己，與目前鋼鐵人的處境十分雷同。



林書豪加盟鋼鐵人之後，預料將成為球隊新的攻擊箭頭，適時填補鋼鐵人缺乏經驗的後場戰力，林書豪的加入，除了能帶給鋼鐵人實質的戰力挹注之外，也可以帶給隊上極力栽培的明星控球後衛陳又瑋與雙能衛王律翔更多的養分。



高雄17直播鋼鐵人是P. LEAGUE+在南台灣唯一的一支球隊，去年加盟P. LEAGUE+之後，大力推動「大南方計畫」，希望能逐步扭轉台灣籃壇資源多年來南北失衡的現況，讓更多南部孩子能留在家鄉打球，有了林書豪的加入與協助，也可讓鋼鐵人的「大南方計畫」往前邁進一大步。



篤信基督教的林書豪，和鋼鐵人的主場鳳山體育館結緣甚早，2016年曾在此以「不斷突破的豪生命」做生命經驗分享和見證，與近5000名教友和球迷分享信仰帶給他的力量，並在成為NBA球員後歷經許多逆境與歧視的試煉，重新調整步伐，勇敢迎向挑戰。（編輯：管中維）1120126