湯瑪斯重回T1聯盟 改披海神戰袍

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）上季效力於桃園雲豹的洋將湯瑪斯重回台灣職籃T1聯盟，高雄全家海神今天宣布，簽下前美國職籃NBA發展聯盟風城公牛隊的長人湯瑪斯，將有助提升球隊禁區戰力與板凳深度。

高雄全家海神目前戰績9勝5敗，暫居第2，僅落後龍頭新北中信特攻1場勝差，陣中原先已經有亞洲外援布銳克曼（Jason Brickman）以及洋將庫薩斯（Mindaugas Kupsas）、波捍能（John Bohannon），球團今天發布新聞稿宣布，26歲全方位長人湯瑪斯（Elijah Thomas）加盟。

球團表示，湯瑪斯身高206公分，畢業於NCAA一級克萊門森大學，曾獲選大西洋海岸聯盟（ACC）最佳防守陣容。2019年代表夏洛特黃蜂於NBA夏季聯賽出賽，並在2021年獲風城公牛隊青睞，也曾遠赴希臘、烏克蘭、以色列聯賽。

湯瑪斯上季曾效力於T1聯盟雲豹隊，因此海神隊總教練喬伊斯（Brendan Joyce）並不陌生，喬伊斯表示，「從過去交手的經驗，他能兼任4、5號位，鞏固籃板與提升內線戰力，為海神隊攻守兩端帶來機動性，並有遠程投射能力，與球隊的球風不謀而合」。

湯瑪斯預計今天抵台，他說：「教練堅毅且不屈不撓，我也將會如海綿般向教練團學習，籃球路上持續精進。」

海神陣中的洋將波捍能與湯瑪斯畢業自美國德州同一所高中，球團表示，兩人的籃球啟蒙教練是同一個，波捍能的母親還是湯瑪斯的高中老師，而多年舊識異地聚首，讓湯瑪斯格外期待。

湯瑪斯說：「從小看著學長拚戰大小賽事，他對籃球的熱忱與求勝態度是我心之所向。這將是我第一次與同鄉好手並肩作戰，我已經等不及與球隊、神隊友們見面。」（編輯：張芷瑄）1120118